De Lellis è consapevole che in quanto influencer è maggiormente in vista rispetto alla stragrande maggioranza delle persone, tuttavia ritiene che ciò non giustifichi in alcun modo quel che ha subito nel corso degli anni. "Essere un personaggio pubblico non autorizza nessuno a oltrepassare ogni limite morale e legale, né tantomeno colpire la mia famiglia o coinvolgere una persona innocente", ha scritto nelle sue storie. "Questa persona dev'essere fermata. E non solo per me: perché purtroppo non sono stata né la prima né l'unica vittima di questi comportamenti", ha concluso De Lellis.