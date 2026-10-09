Per valutare la posizione della donna, il Tribunale ha passato in rassegna gli impegni professionali svolti durante il matrimonio. Tra questi figurano la partecipazione a Tiki Taka nel 2018, quella al Grande Fratello VIP e i successivi incarichi televisivi in Argentina. Nara ha inoltre lavorato nel settore musicale. A queste attività si aggiunge il ruolo che lei stessa ha dichiarato di aver svolto nella gestione della carriera sportiva del marito e dei suoi diritti d'immagine. Considerato il percorso professionale ricostruito, la conclusione dei giudici è che non sia stato dimostrato alcun sacrificio lavorativo che debba essere compensato attraverso un assegno divorzile.