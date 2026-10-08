Giorgia Palmas incinta, il pancione nelle foto di famiglia con Filippo Magnini e le figlie
© Instagram @giopalmas82
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Pochi giorni dopo l'annuncio, è arrivata anche la "benedizione" della figlia maggiore. Sofia Bombardini, 18 anni, ha commentato le foto della gravidanza di Giorgia Palmas con cinque cuori rossi. È un gesto piccolo, ma sui social non è passato inosservato, anche perché la showgirl e il marito Filippo Magnini hanno risposto quasi in tempo reale con altrettanti cuori.
Sofia, che ha compiuto 18 anni lo scorso 15 luglio, è nata dalla precedente relazione tra Giorgia Palmas e l'ex calciatore Davide Bombardini. Negli anni, però, ha costruito un rapporto molto stretto con Filippo Magnini, entrato nella sua vita quando era ancora bambina. L'ex campione di nuoto ha parlato più volte dell'affetto che prova per la primogenita della moglie, raccontando di considerarla una figlia a tutti gli effetti.
"Sofia è bravissima, mi dà la possibilità di essere un papà per lei", aveva confidato durante un'intervista a "Verissimo". E ancora: "Per lei sono padre come lo sono per Mia"; la sorella minore di Sofia, nata nel 2020 dall'unione con Giorgia Palmas. Oggi quelle parole hanno un peso diverso, con la famiglia pronta ad allargarsi ancora.
La notizia della gravidanza è arrivata il 5 ottobre, quando Giorgia Palmas, 44 anni, e Filippo Magnini hanno condiviso su Instagram un carosello di fotografie in cui tutta la famiglia posava sorridente e in bella vista c'era il pancione di Giorgia. In uno degli scatti compare la pù piccola della famiglia, Mia, che tiene una lavagnetta con la scritta: "Promossa anche io a sorella maggiore".
"La Vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità", hanno scritto i futuri genitori, senza nascondere lo stupore per la notizia.
Poi la dedica al nascituro: "Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello… Non vediamo l'ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore". La coppia, insieme dal 2018 e sposata civilmente nel 2021, non ha ancora rivelato il sesso del bambino.
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