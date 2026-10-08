Pochi giorni dopo l'annuncio, è arrivata anche la "benedizione" della figlia maggiore. Sofia Bombardini, 18 anni, ha commentato le foto della gravidanza di Giorgia Palmas con cinque cuori rossi. È un gesto piccolo, ma sui social non è passato inosservato, anche perché la showgirl e il marito Filippo Magnini hanno risposto quasi in tempo reale con altrettanti cuori.