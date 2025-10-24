I sospetti continuano e così Elena Barolo decide di controllare nelle tasche del compagno. “Ho iniziato a confrontare gli scontrini e ne ho trovato uno di un centro commerciale a Londra: una giacca di uno stilista famoso. Una giacca costosissima, da 2000 euro – racconta la ex velina - Sono andata in boutique e ho mostrato il codice della giacca. Era una giacca viola ma non c'era, così ho preso quella gialla. Ho fatto una foto e pubblicata sui social taggando lui e lei, scrivendo: ‘Quella giacca fucsia sarebbe stata la mia preferita, ma l’hanno venduta qualche giorno fa, prenderò questa gialla’”. “Lui mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Cosa hai fatto?’ – continua Elena Barolo - Poi ci siamo lasciati”.