Elena Barolo: “Tradita dal mio ex, l’ho scoperto grazie a uno scontrino da 2.000 euro”

La vendetta della ex velina: “Ho pubblicato la foto e taggato lui e lei”

24 Ott 2025 - 11:11
La vendetta è un piatto che va servito freddo! Elena Barolo è single: a giugno aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con Alessandro Martorana dopo 13 anni. A distanza di qualche mese, la ex velina racconta la scoperta del tradimento – grazie a uno scontrino da 2mila euro - e come ha reagito quando lo ha trovato. “E’ stata una doccia gelata” ha detto in tv.

Elena Barolo ha trascorso l’estate con le amiche in Sardegna dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Alessandro Martorana. Dopo qualche mese di silenzio torna a parlare del suo ex: “La mia relazione è finita perché doveva finire. Un anno e mezzo prima, ho scoperto qualcosa che non mi aspettavo” dice in una trasmissione televisiva.

La telefonata partita per caso

  Il racconto di Elena Barolo comincia con una telefonata partita per caso. Il compagno non è a casa e fa inavvertitamente uno squillo sul cellulare della ex velina. Lei risponde: “Sentivo lui parlare con una ragazza, una chiamata partita per sbaglio, si dicevano cose carine. Ma lui mi disse che era una cena di lavoro con dei clienti. Non gli ho creduto”. Il dubbio si insinua, ma, nonostante ciò preferisce non sapere il codice del cellulare di lui: “Sono cose private”.

Lo scontrino della giacca

  I sospetti continuano e così Elena Barolo decide di controllare nelle tasche del compagno. “Ho iniziato a confrontare gli scontrini e ne ho trovato uno di un centro commerciale a Londra: una giacca di uno stilista famoso. Una giacca costosissima, da 2000 euro – racconta la ex velina - Sono andata in boutique e ho mostrato il codice della giacca. Era una giacca viola ma non c'era, così ho preso quella gialla. Ho fatto una foto e pubblicata sui social taggando lui e lei, scrivendo: ‘Quella giacca fucsia sarebbe stata la mia preferita, ma l’hanno venduta qualche giorno fa, prenderò questa gialla’”.  “Lui mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Cosa hai fatto?’ – continua Elena Barolo - Poi ci siamo lasciati”. 

La storia di Elena Barolo

  Elena Barolo è nata il 14 dicembre 1982, ha conseguito il diploma in un liceo classico di Torino, si è iscritta all’Istituto Europeo di Design di Milano, ma la fortuna è arrivata con l’ingresso a “Striscia la Notizia” come velina in coppia con Giorgia Palmas. Ha conosciuto Alessandro Martorana nel 2013 e i due sono stati insieme fino alla primavera 2025. Elena ha un cagnolino a cui è affezionatissima che si chiama Whisky.

