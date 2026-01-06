Giorgia Palmas e Filippo Magnini: amore e famiglia tra le acque da sogno delle Seychelles

Bikini, tramonti e giochi sulla sabbia: la coppia vip si gode una vacanza eco‑chic con la piccola Mia
Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno vivendo una vacanza d'amore che sembra uscita da un film. Tra acque turchesi, spiagge bianchissime e tramonti da sogno, l'ex velina e l'ex campione di nuoto si godono momenti di intensa complicità con la loro piccola Mia. Sull'isola privata di Sainte Anne alle Seychelles, nel cuore del Parco Marino Nazionale, alloggiano in un resort luxury che coniuga lusso e sostenibilità, dove relax e rispetto per la natura si fondono in un'esperienza davvero "eco‑chic".
Giorgia, 43 anni, affascina come sempre con la sua eleganza naturale, splendida sotto il sole africano e protagonista di scatti che i fan ammirano con entusiasmo sui social. Accanto a lei, Filippo sfoggia il suo fisico atletico da campione e uno sguardo pieno di tenerezza per la moglie e la loro bambina. Dopo gli impegni televisivi di entrambi, questo viaggio è dedicato a ritrovare il piacere di essere una famiglia.
In queste giornate da cartolina, tra tuffi in acque cristalline e tramonti infuocati, Palma e Magnini sembrano scrivere un nuovo capitolo della loro storia: fatto di risate, complicità e amore semplice. Un viaggio che parla di famiglia e di felicità condivisa sotto il sole delle Seychelles.