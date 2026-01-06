Giorgia Palmas e Filippo Magnini: amore e famiglia tra le acque da sogno delle Seychelles

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno vivendo una vacanza d'amore che sembra uscita da un film. Tra acque turchesi, spiagge bianchissime e tramonti da sogno, l'ex velina e l'ex campione di nuoto si godono momenti di intensa complicità con la loro piccola Mia. Sull'isola privata di Sainte Anne alle Seychelles, nel cuore del Parco Marino Nazionale, alloggiano in un resort luxury che coniuga lusso e sostenibilità, dove relax e rispetto per la natura si fondono in un'esperienza davvero "eco‑chic".