Giorgia Palmas, tramonti e (tanta) famiglia nel dump di settembre

Un selfie, un tramonto infuocato, un gelato condiviso: bastano pochi scatti per raccontare l'inizio di settembre di Giorgia Palmas. L'ex velina ha condiviso su Instagram un nuovo dump fotografico, la raccolta di immagini sparse diventata ormai un rito per molte star del Web, accompagnata da una didascalia semplice: "Recap di questo inizio di settembre con una serie di tramonti incredibili". Uno scorcio di quotidianità che, tra un impegno e l'altro, racconta la vita della sua famiglia meglio di mille parole.
Tra scuola, teatro e piccoli gesti quotidiani
Ad aprire la carrellata è un selfie insieme al marito Filippo Magnini, padre della piccola Mia, nata nel settembre del 2020. Segue uno scatto di famiglia scelto per raccontare il primo giorno di scuola della bambina di quest'anno. E ancora un dettaglio quotidiano: la mano di Giorgia Palmas che stringe un caffè.
Non manca un momento più goloso, lei e Magnini alle prese con un gelato, così come altre immagini di tramonti mozzafiato e uno scatto elegante che li ritrae seduti al Teatro alla Scala di Milano, quasi a voler mostrare le due anime della coppia, quella semplice e quotidiana e quella più raffinata.
Il ricordo della Sardegna e la nostalgia dell'estate che finisce
Non è la prima volta che Giorgia Palmas affida ai social un riepilogo per immagini: lo scorso agosto aveva pubblicato una gallery dedicata alla vacanza in Sardegna, tra nuotate, cieli stellati e le immancabili seadas della tradizione isolana, con scatti che la ritraevano da sola e insieme alla famiglia.
Anche allora il filo conduttore era lo stesso: il tempo trascorso insieme, accompagnato da una riflessione sulla velocità con cui passano le stagioni: "Eppure anche questo agosto volerà e un'altra estate finirà...", aveva scritto, immaginando già il ritorno a casa e la fine di un'altra estate vissuta, come sempre, all'insegna della famiglia.