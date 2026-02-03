Filippo Magnini spegne 44 candeline e decide di farlo circondato dalla famiglia: "44 anni e sentirli tutti… ma grazie alla mia stupenda famiglia me ne sento appena 43! Vi amoooooo. 02/02/82", ha scritto l'ex nuotatore a corredo di un carosello fotografico su Instagram che celebra la speciale ricorrenza. Un compleanno all'insegna del relax, lontano da impegni e riflettori: una passeggiata per le vie di Milano e poi la cena a casa con la moglie Giorgia Palmas, le figlie e i genitori Gabriele e Silvia.