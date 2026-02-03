Filippo Magnini compie 44 anni: la dedica della moglie Giorgia e gli scatti con le figlie
L'ex nuotatore ha condiviso sui social gli scatti della festa celebrata in casa, in compagnia della famiglia
Filippo Magnini spegne 44 candeline e decide di farlo circondato dalla famiglia: "44 anni e sentirli tutti… ma grazie alla mia stupenda famiglia me ne sento appena 43! Vi amoooooo. 02/02/82", ha scritto l'ex nuotatore a corredo di un carosello fotografico su Instagram che celebra la speciale ricorrenza. Un compleanno all'insegna del relax, lontano da impegni e riflettori: una passeggiata per le vie di Milano e poi la cena a casa con la moglie Giorgia Palmas, le figlie e i genitori Gabriele e Silvia.
La festa nell'intimità di casa
Gli scatti ritraggono Magnini sorridente: accanto a lui una torta al cioccolato, i festoni con la scritta "Happy Birthday" e i palloncini colorati a forma di 4. Niente ristoranti di lusso, solo il caloroso affetto dei propri cari. Nel post anche un selfie che ritrae la famiglia al completo: Giorgia e Filippo posano accanto alle figlie Sofia e Mia e ai genitori dello sportivo.
La dedica della moglie Giorgia
Oltre ai numerosi messaggi di auguri da parte di amici e follower, spicca il pensiero speciale di Giorgia: "Buon Compleanno alla metà del mio cielo, al mio porto sicuro, all'Amore infinito della mia Vita, al mio migliore amico, al mio comico preferito, al mio compagno di "viaggi" al cuore che batte all'unisono col mio. Buon Compleanno Amore mio", ha scritto l'ex velina in descrizione a una foto che li ritrae insieme alle isole Seychelles, durante la loro recente vacanza.