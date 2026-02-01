Mara Venier festeggia Nicola Carraro reduce da un periodo difficile: auguri social per gli 84 anni
Una dedica piena d'amore apre una giornata speciale per la conduttrice e suo marito, reduce da mesi difficili e piovono messaggi d'auguri sui social
Quella di oggi non è una domenica qualunque per Mara Venier. Il 1° febbraio segna il compleanno di Nicola Carraro, che spegne 84 candeline. In questa giornata speciale la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero pubblico all'uomo della sua vita, condividendo sui social una foto che li ritrae sorridenti e un messaggio breve ma carico di sentimento: "Buon compleanno amore mio".
Un augurio che commuove i fan
Lo scatto e le parole di Mara hanno immediatamente raccolto una valanga di commenti e cuori. Non solo follower, ma anche tanti volti noti dello spettacolo hanno voluto unirsi agli auguri, felici di vedere la coppia serena dopo un periodo segnato da forti preoccupazioni per la salute di Carraro.
I messaggi degli amici famosi
Tra i tanti messaggi spiccano quelli di Luisa Ranieri, Andrea Sannino e Monica Setta. Particolarmente sentito il commento di Simona Ventura, che ha scritto: "Auguri Nick, che bello potervi vivere. Siete meravigliosi". Non manca nemmeno il pensiero affettuoso di Melania Rizzoli, grande amica della coppia, che ha ricordato con orgoglio il suo ruolo da "Cupido" e anticipato un brindisi serale insieme a Mara.
Una festa per celebrare la rinascita
La serata sarà infatti dedicata ai festeggiamenti. Nicola Carraro aveva già anticipato l'intenzione di celebrare questo compleanno in modo speciale, anche perché arriva dopo quello che lui stesso ha definito "l'anno più brutto della mia vita". Un capitolo difficile, ormai alle spalle, che merita di essere chiuso con un sorriso e una festa.
Il racconto dei mesi più duri
In una recente intervista, Carraro ha ripercorso il lungo calvario affrontato: dai problemi alla schiena che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle fino alla pancreatite acuta, sopraggiunta a causa di una cura dimagrante. Un momento drammatico, culminato con il ricovero e settimane difficilissime in ospedale, durante le quali Mara Venier non lo ha mai lasciato solo.
La forza dell’amore
Determinante, come ha raccontato lui stesso, è stata proprio la presenza costante della moglie. La sua vicinanza e la sua forza lo hanno aiutato a non arrendersi. Oggi Nicola guarda avanti con gratitudine e speranza, pronto a festeggiare un compleanno speciale.