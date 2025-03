Mara Venier e la "fuga" col marito malato Nicola Carraro: "Sono con l'amore mio"

Mara Venier ha documentato nelle sue storie Instagram la sua piccola fuga col marito malato Nicola Carraro verso le terme: "Sono con l'amore mio", ha detto la conduttrice mostrando il van su cui è stata caricata anche una sedia a rotelle, mentre è alla guida, in direzione di Abano Terme. Durante la diretta di "Domenica In", solo poche ore prima, la presentatrice si era commossa fino alle lacrime ascoltando le parole di Sandro Giacobbe, che ha rivelato di essersi ammalato di tumore per la seconda volta, confessando di dover stare seduto per non forzare il bacino e il femore. Dopo lo show Mara è tornata immediatamente a Milano, come fa ormai da mesi, per raggiungere il consorte, che si sta sottoponendo a cure specifiche e fisioterapia da gennaio.