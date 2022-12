Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro: "Ha preso il covid"

Nicola Carraro positivo al Covid - "Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo ❤️ grazie al prof Le Foche", ha continuato la zia Mara. Carraro, che sta trascorrendo la sua degenza a Santo Domingo, pare essere comunque di buonumore. Nicola le ha infatti inviato uno scatto di lui sorridente mentre fa il segno della vittoria, forse anche per rincuorarla, visto che lei è rimasta in Italia a lavorare e non può essergli accanto in questo momento. Nonostante la distanza lui non la perde d'occhio e, se non può averla accanto in carne e ossa, si accontenta di vederla in video. "Ebbene sì, pur essendo stato super attento ho preso il covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori. E ora mi guardo mia Moglie", ha commentato sui social.

Il compleanno divisi per colpa del Covid - Non è la prima volta che il Covid rovina la festa alla coppia. A inizio febbraio, infatti, Mara non aveva potuto festeggiare gli 80 anni di Carraro insieme a lui. La conduttrice non era infatti riuscita a volare a Santo Domingo per colpa dei rigidi protocolli Covid. "Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno", aveva scritto la Venier sui social. "Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto… Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa !!! Auguri amore mio... sei l’ottantenne più figo del mondo. Ti amo".

Vacanze in famiglia a New York - L'estate Mara Venier la trascorre sempre a Santo Domingo, mentre d'inverno preferisce l'atmosfera magica di New York. Approfittando della pausa dal lavoro dovuta ai Mondiali in Qatar, la conduttrice è volata negli Stati Uniti con il figlio Paolo Capponi, la nuora Valentina e il nipotino Claudietto, a cui è molto affezionata. Ad attenderli nella Grande Mela hanno poi trovato alcuni amici che li hanno accompagnati alla riscoperta della città. Zia Mara e famiglia alloggiavano in un hotel esclusivo proprio in Times Square, e dalla camera della loro stanza non hanno esitato a condividere con i follower le immagini della vista pazzesca.