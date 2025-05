Ad anticipare la bella notizia era stata Mara in un commento ad un video condiviso dal marito. "Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale … Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura…ti amo infinitamente", ha scritto la conduttrice.

In un post precedente Carraro ha infatti mostrato una clip in cui si vede il "regalo speciale" che la Venier gli ha preparato per il suo ritorno a casa. Si tratta di un cagnolino, Aiace appunto. "Dopo essere stato senza cani negli ultimi 15 anni , mia Moglie Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio, da me chiamato AIACE, come il mitico Aiace Telamonio grande guerriero Acheo. In alto i cuori , non vedo l’ora di tornare a casa per poterlo coccolare", ha scritto Nicola.