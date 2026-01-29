In quei giorni drammatici, c'è una sola costante: Mara Venier. Presente, instancabile, pronta a fare avanti e indietro da Roma pur di non lasciarlo solo. "Se sono qui è grazie a lei. La sua forza, la sua determinazione, il suo modo di starmi accanto mi hanno fatto reagire". Dopo le dimissioni, però, la strada è ancora in salita. Camminare diventa di nuovo difficile, il corpo non risponde. Ma Nicola trova una nuova motivazione guardando negli occhi sua moglie. "Le ho promesso che non mi sarei arreso. E oggi posso dirlo: questo compleanno lo festeggerò in piedi".