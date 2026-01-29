Nicola Carraro rompe il silenzio: "In fin di vita per un farmaco dimagrante"
Il racconto shock del produttore cinematografico: l'errore medico e la rinascita grazie all'amore: "Ero a un passo dalla fine, Mara mi ha tenuto in vita"
"Non auguro a nessuno quello che ho passato". Nicola Carraro, marito di Mara Venier, non usa giri di parole quando ripensa agli ultimi dodici mesi. Un periodo segnato da dolore, ricoveri e paura, in cui la sua vita è rimasta appesa a un filo. Oggi, però, può raccontarlo da sopravvissuto. E soprattutto da uomo che sa di essere stato salvato dall'amore. Il produttore cinematografico si prepara a compiere 84 anni il prossimo 1° febbraio. Un compleanno che vale più di una festa: è il simbolo di una vittoria dopo quello che lui stesso definisce "l'anno peggiore della mia vita".
Cosa è successo
Negli ultimi mesi Carraro ha affrontato una vera e propria odissea sanitaria. Tutto inizia con un grave problema alla schiena che lo costringe sulla sedia a rotelle. Poi un intervento risolutivo, quasi miracoloso, in un ospedale pubblico di Treviso. Ma quando sembra tornare la normalità, arriva il colpo più duro: una terapia dimagrante prescritta per aiutarlo a muoversi meglio si trasforma in un incubo. Nicola si sente male all'improvviso: pancreatite acuta. Viene ricoverato d'urgenza, le sue condizioni precipitano. "In ospedale dissero a Mara che ero in fin di vita" racconta. Pressione bassissima, tre settimane di ricovero, una lunga lotta contro il tempo. "Quel farmaco mi stava uccidendo. Al San Raffaele c'erano tanti casi come il mio".
In quei giorni drammatici, c'è una sola costante: Mara Venier. Presente, instancabile, pronta a fare avanti e indietro da Roma pur di non lasciarlo solo. "Se sono qui è grazie a lei. La sua forza, la sua determinazione, il suo modo di starmi accanto mi hanno fatto reagire". Dopo le dimissioni, però, la strada è ancora in salita. Camminare diventa di nuovo difficile, il corpo non risponde. Ma Nicola trova una nuova motivazione guardando negli occhi sua moglie. "Le ho promesso che non mi sarei arreso. E oggi posso dirlo: questo compleanno lo festeggerò in piedi".
Una lunga storia d'amore
Insieme da 26 anni, Nicola e Mara escono da questa prova più uniti che mai. "È una donna straordinaria, lo sapevo già prima di incontrarla. Ora ne ho avuto la conferma". Parole semplici, ma pesanti come una dichiarazione d'amore eterna.