Un evento esclusivo con cena, karaoke e musica dal vivo. Michelle Hunziker spegne 49 candeline e per l'occasione ha festeggiato in compagnia di diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti, immancabile la figlia Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo Cerza. "Le feste inaspettate con chi ti vuole veramente bene sono straordinarie! Grazie amici miei", ha scritto Michelle in corredo a un post su Facebook e a un carosello su Instagram.