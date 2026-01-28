Michelle Hunziker, gli scatti del compleanno: l'abito rosso elegante e gli invitati vip
La conduttrice e showgirl svizzera ha condiviso sui social gli scatti più iconici della serata, accompagnata da ospiti speciali
Un evento esclusivo con cena, karaoke e musica dal vivo. Michelle Hunziker spegne 49 candeline e per l'occasione ha festeggiato in compagnia di diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti, immancabile la figlia Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo Cerza. "Le feste inaspettate con chi ti vuole veramente bene sono straordinarie! Grazie amici miei", ha scritto Michelle in corredo a un post su Facebook e a un carosello su Instagram.
I nomi degli ospiti vip
Tra le immagini spicca un breve filmato dell'esibizione di Anna Tatangelo sulle note di "Ragazza di periferia". Ma quello della cantante non è l'unico nome noto della serata: accanto a lei, Ilary Blasi, Serena Autieri e Nunzia De Girolamo. Gli invitati hanno optato per outfit comodi ma eleganti al tempo stesso, mentre Michelle ha sfoggiato un lungo abito rosso a collo alto con gonna a tulipano.