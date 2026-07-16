© Instagram | Giorgia Palmas e la figlia Sofia
© Instagram | Giorgia Palmas e la figlia Sofia
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Diciotto candeline, uno scatto in bianco e nero e un fiume di parole scritte col cuore. Giorgia Palmas ha scelto Instagram per raccontare al mondo il traguardo più importante della figlia Sofia. La primogenita della showgirl, nata dalla relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini, è diventata maggiorenne il 15 luglio, proprio nel pieno dell'estate sarda che le ha fatto da culla fin dalla nascita.
"Nel vortice del tempo che vola via sei ancora la mia bambina, ma sei anche già la donna che diventerai", ha scritto la showgirl, 44 anni, accompagnando la dedica con alcune foto ricordo che ripercorrono l'infanzia della ragazza. Un post lungo e sentito, in cui Giorgia Palmas promette alla figlia di restarle accanto in ogni momento, anche quando le cose non saranno facili, invitandola a restare fedele a se stessa e a quell'ironia che, scrive, nessuno si aspetterebbe da lei.
Diciotto anni, per la mamma, significano soprattutto una fetta di libertà tutta da vivere, da riempire di sogni, viaggi, amicizie vere e persone capaci di volerle bene con lo stesso cuore puro che la contraddistingue.
Il compleanno arriva pochi giorni dopo un altro momento importante per Sofia: quello del diploma di scuola superiore. Il traguardo è stato celebrato anche da Filippo Magnini, marito di Giorgia Palmas, con un messaggio breve ma carico d'orgoglio: "Sono molto fiero di te. Bravissima Sofi". Un legame, quello tra Sofia e il compagno della madre, raccontato dalla stessa ragazza in un videomessaggio a Verissimo, dove ha descritto Filippo come una figura quasi paterna, capace di apparire minacciosa a un primo sguardo ma in realtà dolce e premurosa una volta conosciuta davvero.
Parole che raccontano, meglio di qualunque dedica social, l'equilibrio ritrovato in una famiglia che, tra alti e bassi, sembra aver trovato finalmente la propria dimensione, con Sofia pronta ora ad affacciarsi alla vita adulta portando con sé l'affetto di entrambi i genitori.
© Instagram | Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Egitto
© Instagram | Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Egitto