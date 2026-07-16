"Nel vortice del tempo che vola via sei ancora la mia bambina, ma sei anche già la donna che diventerai", ha scritto la showgirl, 44 anni, accompagnando la dedica con alcune foto ricordo che ripercorrono l'infanzia della ragazza. Un post lungo e sentito, in cui Giorgia Palmas promette alla figlia di restarle accanto in ogni momento, anche quando le cose non saranno facili, invitandola a restare fedele a se stessa e a quell'ironia che, scrive, nessuno si aspetterebbe da lei.