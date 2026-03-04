© Instagram | Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Egitto
Dopo i tanti rumors si godono la ritrovata serenità: le foto da sogno in Egitto
Sorrisi luminosi, panorami da cartolina e attrazioni senza tempo a fare da cornice. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto l'Egitto per concedersi una pausa tutta per loro, tra complicità, leggerezza e una serenità ritrovata. Un viaggio dal sapore magico che arriva dopo settimane in cui si era parlato di una presunta crisi, subito ridimensionata dalla coppia.
Insieme dal 2018, genitori dal 2020 e marito e moglie dal 2021, Giorgia e Filippo hanno deciso di allontanarsi per qualche giorno dall’Italia e dai ritmi serrati della quotidianità. Meta scelta: l'Egitto, tra luoghi incantevoli e atmosfere incredibili. Dalle immagini pubblicate su Instagram, la coppia appare raggiante mentre visita luoghi simbolo come il maestoso Tempio di Abu Simbel e la suggestiva città di Aswan, località che avevano già visitato in passato e che li aveva profondamente colpiti. Un viaggio pensato solo per loro due, senza le figlie, come momento esclusivo di coppia per rallentare e ritrovare spazio e complicità.
La loro storia è sempre stata tenuta lontana dagli eccessi mediatici. Dal primo incontro nel 2018 alla nascita della loro bambina nel 2020, fino al matrimonio nel 2021, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno sempre mostrato una certa riservatezza, un equilibrio lontano dalle logiche che oggi comandano il mondo dei social. Negli ultimi mesi, però, alcune dichiarazioni dell'ex nuotatore avevano acceso i rumors. Raccontando un periodo particolarmente intenso tra allenamenti e impegni televisivi, Filippo aveva infatti ammesso che la gestione familiare fosse stata messa alla prova.
A spegnere le voci ci aveva pensato la stessa Giorgia, intervenendo in tv con schiettezza. La showgirl aveva spiegato che, come tutte le coppie, anche loro discutono e attraversano momenti di difficoltà, ma che questo non equivale affatto ad attraversare una crisi.
Parole che avevano riportato la vicenda su un piano di normalità, lontano dalle narrazioni sensazionalistiche.
"Non vi dico l'emozione", ha scritto Giorgia condividendo uno degli scorci più suggestivi del viaggio. E in effetti le immagini parlano da sole: sguardi rilassati e sorrisi complici.
Se mai ce ne fosse stato bisogno, questa fuga romantica tra le meraviglie d'Egitto sembra aver spazzato via definitivamente le ombre del gossip dalla coppia.