Insieme dal 2018, genitori dal 2020 e marito e moglie dal 2021, Giorgia e Filippo hanno deciso di allontanarsi per qualche giorno dall’Italia e dai ritmi serrati della quotidianità. Meta scelta: l'Egitto, tra luoghi incantevoli e atmosfere incredibili. Dalle immagini pubblicate su Instagram, la coppia appare raggiante mentre visita luoghi simbolo come il maestoso Tempio di Abu Simbel e la suggestiva città di Aswan, località che avevano già visitato in passato e che li aveva profondamente colpiti. Un viaggio pensato solo per loro due, senza le figlie, come momento esclusivo di coppia per rallentare e ritrovare spazio e complicità.