Il passaggio dalla diagnosi alla sala operatoria è stato veloce. Nella giornata di martedì 25 marzo Palmas si è sottoposta a un'artroscopia al Policlinico San Donato di Milano per risolvere la lesione. Ancora con il camice addosso, ha voluto aggiornare i follower: "Tutto fatto, tutto ok. Mi è stato tolto un pezzettino piccolo di menisco che si era rotto". Le dimissioni sono arrivate già nel pomeriggio dello stesso giorno, segno che l'intervento non ha presentato complicazioni.