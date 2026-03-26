Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le foto della fuga d'amore
© Instagram | Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Egitto
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L'ex velina si è sottoposta a un intervento in artroscopia al Policlinico San Donato di Milano. Le sue condizioni e il messaggio sui social
Giorgia Palmas © Instagram
Giorgia Palmas è stata operata al ginocchio dopo una lesione al menisco che l'ha costretta a un intervento chirurgico in artroscopia al Policlinico San Donato, a Milano. L'ex velina di "Striscia la notizia", 42 anni, ha raccontato tutto attraverso le Stories di Instagram — compreso un video post-operatorio con il gesto della vittoria — rassicurando i fan sulle sue condizioni: l'operazione è andata bene e Palmas è già tornata a casa.
L'incidente risale al weekend del 15 marzo, poco dopo il rientro da una vacanza in Egitto con il marito Filippo Magnini. Le cause dell'infortunio non sono state rese note, ma la diagnosi è stata chiara fin da subito: menisco rotto. In un video girato proprio da Magnini e condiviso su Instagram, Palmas ha spiegato la situazione con il suo tono diretto: "Menisco rotto! Proprio rotto, pare che fosse così già da un po' secondo questo primo referto". Ghiaccio, primi accertamenti e poi la decisione rapida di intervenire chirurgicamente.
Il passaggio dalla diagnosi alla sala operatoria è stato veloce. Nella giornata di martedì 25 marzo Palmas si è sottoposta a un'artroscopia al Policlinico San Donato di Milano per risolvere la lesione. Ancora con il camice addosso, ha voluto aggiornare i follower: "Tutto fatto, tutto ok. Mi è stato tolto un pezzettino piccolo di menisco che si era rotto". Le dimissioni sono arrivate già nel pomeriggio dello stesso giorno, segno che l'intervento non ha presentato complicazioni.
Ora per Giorgia Palmas inizia un periodo di riabilitazione prima di tornare pienamente in forma. Lo stop al padel — sua grande passione sportiva — è inevitabile, ma per il resto l'ex velina non ha intenzione di fermarsi: "Inizio presto, per non dire subito, e gradualmente a rifare tutto", ha scritto nelle Stories.
Non sono mancati i ringraziamenti al personale medico, in particolare al Dottor Fiorentini e alla sua équipe del reparto di ortopedia, alle infermiere e alla caposala, definite "tutte dolcissime". Accanto a lei in questi giorni c'è Magnini, che ha scelto di restare presente ma lontano dai social in un momento delicato per la famiglia.
© Instagram | Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Egitto
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