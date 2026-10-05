Per Giorgia Palmas si tratta della terza gravidanza. La sua primogenita Sofia, che ha da poco compiuto 18 anni, è nata nel 2008 dalla precedente relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini. Dodici anni più tardi, nel 2020, l'ex velina aveva annunciato di aspettare la prima figlia insieme a Filippo Magnini: Mia è nata il 25 settembre 2020 e anche in quell'occasione la coppia aveva condiviso sui social diversi momenti della dolce attesa, raccontando passo dopo passo l'arrivo della bambina.