© Instagram @giopalmas82
© Instagram @giopalmas82
© Instagram @giopalmas82
© Instagram @giopalmas82
Giorgia Palmas, 44 anni, ha annunciato sui social di essere incinta del suo terzo figlio, il secondo insieme all'ex campione di nuoto Filippo Magnini. Per comunicare la dolce attesa la coppia ha scelto una serie di fotografie di famiglia nelle quali il pancione della futura mamma è già protagonista.
Ad accompagnare gli scatti c'è anche un lungo messaggio di Giorgia. "La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità", ha scritto. Poi il pensiero al bambino in arrivo: "Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello... Non vediamo l'ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore".
Nelle immagini Palmas posa insieme a Filippo Magnini, 44 anni, che in uno degli scatti si inginocchia davanti a lei e le bacia il pancione. In un'altra foto i due sorridono abbracciati, mentre l'ex nuotatore le cinge il ventre con le mani. Seguono poi alcuni primi piani della gravidanza, con il pancione circondato dalle zampe dei cagnolini di casa e dalle mani di tutta la famiglia.
A prendersi la scena è anche la piccola Mia, nata nel 2020 dall'amore tra Palmas e Magnini. La bambina compare accanto alla sorella maggiore Sofia con una lavagnetta tra le mani, sulla quale campeggia la scritta: "Promossa anche io a sorella maggiore", accompagnata da alcuni cuori rossi. A completare il carosello c'è il ritratto di famiglia, con Giorgia e Filippo sorridenti insieme a Sofia e Mia e ai loro cani.
Per Giorgia Palmas si tratta della terza gravidanza. La sua primogenita Sofia, che ha da poco compiuto 18 anni, è nata nel 2008 dalla precedente relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini. Dodici anni più tardi, nel 2020, l'ex velina aveva annunciato di aspettare la prima figlia insieme a Filippo Magnini: Mia è nata il 25 settembre 2020 e anche in quell'occasione la coppia aveva condiviso sui social diversi momenti della dolce attesa, raccontando passo dopo passo l'arrivo della bambina.