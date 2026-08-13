Per Giorgia Palmas le vacanze in Sardegna sono state un concentrato di mare, famiglia e piccoli momenti da custodire. L'ex velina ha raccolto su Instagram alcune immagini delle giornate trascorse sull'isola insieme al marito Filippo Magnini e alla figlia Mia, mostrando ai follower una sequenza fatta di nuotate, tramonti, cieli stellati e specialità della tradizione sarda.