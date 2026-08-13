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© Instagram |  Le vacanze in Sardegna di Giorgia Palmas
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Vacanze VIP

Giorgia Palmas, l'album più dolce dell'estate: Sardegna, famiglia e ricordi da portare a casa

L'ex velina ha raccolto su Instagram alcune immagini delle giornate trascorse sull'isola insieme al marito Filippo Magnini e alla figlia Mia

13 Ago 2026 - 20:33
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Per Giorgia Palmas le vacanze in Sardegna sono state un concentrato di mare, famiglia e piccoli momenti da custodire. L'ex velina ha raccolto su Instagram alcune immagini delle giornate trascorse sull'isola insieme al marito Filippo Magnini e alla figlia Mia, mostrando ai follower una sequenza fatta di nuotate, tramonti, cieli stellati e specialità della tradizione sarda.

Tra mare, seadas e tramonti

 Le fotografie pubblicate raccontano una vacanza vissuta senza rinunciare ai dettagli che rendono speciale l'estate. Nella gallery compaiono infatti momenti in acqua, piatti di seadas, paesaggi al tramonto e cieli illuminati dalle stelle. Non mancano naturalmente nemmeno gli scatti dedicati alla stessa Palmas, fotografata sia da sola sia insieme alla sua famiglia. Un album che mette al centro soprattutto la dimensione familiare della vacanza e il tempo trascorso insieme.

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Il messaggio di Giorgia Palmas

 Ad accompagnare l'ultima gallery condivisa con i suoi follower, Palmas ha affidato alla didascalia una riflessione sulla velocità con cui l'estate sembra passare. "Eppure anche questo Agosto volerà ed un'altra estate finirà…", ha scritto l'ex Velina, immaginando già il momento del ritorno a casa.

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Il riferimento è anche alle valigie che, al momento della partenza, sembrano improvvisamente troppo piccole per contenere tutto ciò che si è accumulato durante la vacanza. Ma secondo Palmas saranno soprattutto cuore e testa a tornare davvero pieni: di immagini, sensazioni, ricordi nuovi, nuovi inizi e "belle energie".

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Agosto tra desideri e stelle cadenti

 Il carosello precedente era stato dedicato sempre alla permanenza in Sardegna, ma con un'atmosfera ancora più legata alla magia dell'estate. "Agosto ❤️‍", aveva scritto Palmas nella didascalia, descrivendo il mese come il periodo delle stelle cadenti, legate ai desideri espressi durante le notti estive.

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Per la showgirl, agosto è anche quel momento dell'anno in cui le giornate sembrano avere "il sapore della domenica" e i tramonti accompagnano lentamente verso la conclusione della stagione. Un modo per raccontare attraverso le immagini non soltanto i luoghi della vacanza, ma soprattutto le sensazioni legate a questo periodo dell'anno.

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© Instagram |  Giorgia Palmas e la figlia Sofia 
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