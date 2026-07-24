© IPA | Charles e Alexandra Leclerc
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A pochi mesi dal matrimonio, Charles Leclerc, 28 anni, e Alexandra Leclerc, 24 anni, sono di nuovo al centro dell'attenzione. Ma non per la Formula 1, bensì per un dettaglio che ha acceso la curiosità dei tifosi. All'arrivo nel paddock dell'Hungaroring, dove nel fine settimana si corre il Gp d'Ungheria, Alexandra è stata fotografata con un look estivo che, secondo molti fan, lascerebbe intravedere un leggero pancino. Tanto è bastato per far ripartire le indiscrezioni su una possibile gravidanza.
Le immagini diffuse prima dell'inizio del weekend ungherese mostrano Alexandra passeggiare nel paddock con un abito azzurro a fantasia, accompagnata dall'immancabile Leo, il bassotto della coppia ormai diventato una piccola mascotte del circus. A catturare l'attenzione, però, è stato soprattutto il profilo dell'abito, che per alcuni sembrerebbe evidenziare forme più morbide rispetto al passato. Da qui sono ripartite le ipotesi di una possibile dolce attesa, già circolate nei mesi scorsi ma mai confermate.
Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Charles Leclerc o Alexandra Leclerc. Le fotografie hanno solo riacceso le speculazioni dei fan, mentre la coppia continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata.
Charles e Alexandra fanno coppia dal 2023 e hanno sempre scelto di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, pur condividendo occasionalmente alcuni momenti sui social. Nel novembre 2025 il pilota della Ferrari aveva chiesto la mano della compagna con una romantica proposta di matrimonio, alla quale aveva partecipato anche Leo.
Le nozze sono state celebrate nel febbraio 2026 con una cerimonia civile riservata a Montecarlo, alla presenza di familiari e amici più stretti. Dopo il sì, gli sposi avevano lasciato la cerimonia a bordo di una storica Ferrari 250 Testa Rossa.
Da allora Alexandra Leclerc è rimasta una presenza fissa accanto al marito durante molti weekend di gara, sostenendolo dai box Ferrari e conquistando l'affetto degli appassionati di Formula 1. E ora le nuove immagini arrivate dall'Ungheria hanno alimentato ancora una volta le voci su un possibile bebè in arrivo.
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia