Si rincorrono le voci

Charles Leclerc presto papà? Il pancino della moglie Alexandra accende il gossip

Un video durante una festa nel Principato e alcuni scatti rubati a bordo di uno yacht a Saint-Tropez accendono le ipotesi sulla presunta gravidanza 

24 Giu 2026 - 11:54
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Alexandra Saint Mleux © Instagram

Alexandra Saint Mleux © Instagram

È bastato un filmato girato durante una festa e qualche fotografia scattata in barca perché sui social prendessero piede nuove indiscrezioni. Al centro dell'attenzione è finita Alexandra Saint Mleux, protagonista di voci sempre più insistenti dopo che alcuni appassionati di Formula 1 hanno ritenuto di notare un presunto accenno di pancino. Da quel momento si è acceso un vero e proprio dibattito online sulla possibilità che la moglie di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che ha sposato lo scorso febbraio, sia in attesa di un figlio. Un'ipotesi che, al momento, resta confinata al terreno delle speculazioni.

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 A innescare l'indiscrezione sono stati due momenti distinti, ricostruiti dai follower fotogramma dopo fotogramma. Il primo risale a circa un mese fa, durante una festa al club Gigi Monte-Carlo per il compleanno del pilota Antonio Fuoco: nel filmato Leclerc avanza in smoking circondato dai musicisti, mentre Alexandra lo segue in un mini-abito nero scintillante di paillettes.

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È bastato un effetto ottico del tessuto fasciante per far scattare lo zoom e le prime teorie. Il sospetto si è poi rafforzato negli ultimi giorni con la diffusione di alcune foto rubate durante una vacanza in yacht a Saint-Tropez: in bikini rétro a pois bianchi e neri e slip a vita alta, ripresa di profilo, secondo i cacciatori di indizi digitali Alexandra confermerebbe le forme più morbide già notate a Monaco.

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Il silenzio della coppia dopo le nozze

 Di fronte al chiacchiericcio, i diretti interessati scelgono l'indifferenza. Charles Leclerc e Alexandra si sono sposati civilmente lo scorso 28 febbraio 2026, con una cerimonia intima ed esclusiva a Monaco, e da allora custodiscono la loro vita privata con discrezione. Nessuna dichiarazione, nessuna conferma, nessuna smentita: il classico no comment che, invece di placare le voci, le moltiplica.

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Pancino o gioco di luci?

 A raffreddare gli entusiasmi ci pensano i tifosi più scettici, che richiamano una regola ormai collaudata: il "pancino sospetto" incoronato dal web si rivela molto spesso un banale gioco di luci, una posa rilassata o il taglio drappeggiato di un vestito da sera. Per ora, l'unica certezza è che la coppia d'oro della Formula 1 continua a far sognare i suoi sostenitori, sospesi tra il prossimo Gran Premio e l'ipotesi di una culla in arrivo.

Alexandra Leclerc, i best look tra paddock di Formula 1 e red carpet

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© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia

© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia

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