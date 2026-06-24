È bastato un filmato girato durante una festa e qualche fotografia scattata in barca perché sui social prendessero piede nuove indiscrezioni. Al centro dell'attenzione è finita Alexandra Saint Mleux, protagonista di voci sempre più insistenti dopo che alcuni appassionati di Formula 1 hanno ritenuto di notare un presunto accenno di pancino. Da quel momento si è acceso un vero e proprio dibattito online sulla possibilità che la moglie di Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che ha sposato lo scorso febbraio, sia in attesa di un figlio. Un'ipotesi che, al momento, resta confinata al terreno delle speculazioni.