La giornalista risponde senza filtri alle domane dei fan sui social
Francesca Barra si racconta senza filtri rispondendo a ruota libera alle domande dei fan sui social e svela fa alcune rivelazioni sulla sua salute e sui suoi problemi fisici: "Ho la diastasi dei retti addominali e due ernie, dorsale e cervicale". La giornalista e conduttrice tv, moglie di Claudio Santamaria e mamma di quattro figli - Emma, Renato e Greta, avuti dall’ex compagno Marcello Morfino, e Atena, nata nel 2022 dal rapporto con l’attore risponde liberamente ai follower, che le chiedano dettagli della sua vita privata.
Alle domande su che sport pratichi Francesca ha risposto con ironia citando gli allenamenti quotidiani con "Gyrotonic una volta a settimana, cyclette lenta mentre leggo i giornali o faccio una telefonata. Alzo i piatti e abbasso i piatti". E ha poi aggiunto: "Mi piace mangiare. Ho la casa piena di scatole (sono reduce da un trasloco). Porto fuori i cani. E prendo in braccio Atena che pesa 17 chili".
Anche Costanza Caracciolo ha confessato di soffrire dello stesso problema e di aver pensato anche all’intervento chirurgico, prima di riuscire a migliorare la situazione grazie ad un training specifico. E come lei Martina Colombari, che nelle sue Stories ha spiegato come la diastasi sia stata una conseguenza della gravidanza, mostrando anche un video in cui inserisce la sua mano nello spazio tra i muscoli addominali. "Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia...è che mi è rimasta una diastasi addominale, significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita", ha detto l'ex Miss Italia. Stessa confessione anche da parte di Giorgia Palmas: “Ho una diastasi addominale importante dovuta alle gravidanze ma non sono intervenuta e non credo che interverrò chirurgicamente, mi sono concentrata sull'allenamento, soprattutto quest'anno” e Noemi Bocchi, che invece all'intervento chirurgico si è voluta sottoporre, dopo aver reso nota la sua patologia.
La diastasi addominale consiste in una separazione anomala dei due muscoli retti dell’addome: la fascia fibrosa che li tiene uniti si assottiglia e si allarga, provocando un allontanamento dei muscoli. Diversamente da un’ernia — in cui un viscere o parte di esso fuoriesce attraverso un “varco” nella parete addominale — la diastasi non implica immediatamente una fuoriuscita, anche se spesso può essere associata ad ernie ombelicali o epigastriche. Spesso la diastasi compare dopo eventi come gravidanza o un forte aumento di peso, ma non è limitata solo a queste cause: può manifestarsi anche in soggetti indipendentemente dal genere, se la parete addominale viene sottoposta a stress prolungato. Chi soffre di diastasi può notare una “protuberanza” sulla linea mediana dell’addome — una specie di sporgenza che diventa più evidente durante sforzi o quando si alza dal letto.
La decisione di Francesca Barra di rivelare al pubblico la sua situazione — non per attirare attenzione, ma per condividere un percorso personale — può servire da promemoria: la diastasi non è solo un problema estetico, ma può avere conseguenze importanti sul benessere quotidiano. Spesso chi ne soffre vive nella convinzione che si tratti di una “pancia post-gravidanza” o di un semplice gonfiore, e rinuncia a cercare una diagnosi. Con il suo gesto, Barra contribuisce a sensibilizzare su un tema che riguarda (secondo gli specialisti) molte donne e non solo: la consapevolezza può spingere chi avverte sintomi a consultare un medico.