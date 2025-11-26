Anche Costanza Caracciolo ha confessato di soffrire dello stesso problema e di aver pensato anche all’intervento chirurgico, prima di riuscire a migliorare la situazione grazie ad un training specifico. E come lei Martina Colombari, che nelle sue Stories ha spiegato come la diastasi sia stata una conseguenza della gravidanza, mostrando anche un video in cui inserisce la sua mano nello spazio tra i muscoli addominali. "Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia...è che mi è rimasta una diastasi addominale, significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita", ha detto l'ex Miss Italia. Stessa confessione anche da parte di Giorgia Palmas: “Ho una diastasi addominale importante dovuta alle gravidanze ma non sono intervenuta e non credo che interverrò chirurgicamente, mi sono concentrata sull'allenamento, soprattutto quest'anno” e Noemi Bocchi, che invece all'intervento chirurgico si è voluta sottoporre, dopo aver reso nota la sua patologia.