Insieme a Claudio Santamaria e alla figlia Atena è partita alla volta della Camargue per spegnere 45 candeline. I tre hanno visitato Arles, Aigue Mortes, la spiaggia dell'Espiguette senza fermarsi un attimo e anche quando l'attore si mostrava stremato dal tour de force la moglie lo incalzava entusiasta: "Dai, non mollare!".

Tante tappe tutte in una volta sola, per riempire la giornata del compleanno di quanti più bei ricordi possibili. "Grazie Claudio Santamaria che assecondi ogni mia folle proposta di viaggio" ha scritto nelle Stories Francesca Barra, condividendo con i follower la sua toccata e fuga in Francia. Le foto ai fenicotteri, una passeggiata per le stradine di Arles, un dolce al formaggio per celebrare i 45 anni, e poi il tramonto sulla bellissima spiaggia dell'Espiguette semideserta, dove la giornalista si lascia andare alla gioia rotolando sulla sabbia.

Una coppia affiatata "Tanti auguri alla mia gitana compagna di avventure" ha scritto Claudio Santamaria per fare gli auguri alla moglie. L'attore e la giornalista sono una coppia complice e molto affiatata. Si sono sposati nel 2018 in gran segreto a Las Vegas, per poi bissare nello stesso anno con una romantica cerimonia in Basilicata. Dal loro amore un anno e mezzo fa è nata Atena, ma l'attore era già padre di Emma (avuta dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi), mentre lei aveva Renato, Greta ed Emma con l'ex marito Marcello Molfino.