Francesca Barra e Claudio Santamaria, ecco il battesimo della loro Atena

Leggi Anche Francesca Barra e Claudio Santamaria in Grecia, prima vacanza con Atena

La cerimonia ha avuto luogo in Vaticano, poi il ricevimento all'aria aperta in un'atmosfera fatata e informale. C'erano tanti palloncini, coperte e cuscini sull'erba e tende da campeggio in versione chic. La Barra era elegantissima e sofisticata in un ampio abito lilla, Santamaria impeccabile in completo scuro. A festeggiare l'ultima arrivata in famiglia c'erano ovviamente anche Emma, la figlia che l'attore ha avuto da una relazione precedente, e poi Renato, Greta ed Emma nati dalla giornalista e dal suo ex marito.

"Atena, che nome potente. Dentro c'è tutto ciò che potevo augurarti. Ti proteggerò dal male, dalle convenzioni e dalle ipocrisie. Attorno a te solo amore, rispetto e libertà. Sei il nostro amore grande, il filo di seta che unisce mamma e papà", ha scritto Francesca nelle storie social. Lei e Claudio sono appena tornati da una vacanza romantica a Corfù con la loro bimba. Dopo i tuffi nelle acque della Grecia si sono gettati a capofitto nel mare d'amore della loro famiglia.