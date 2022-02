Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: "È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati"

Leggi Anche Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno perso il bambino

Nel 2019 la coppia, sposata dal 2017, aveva vissuto un drammatico momento. La giornalista infatti ha perso il bimbo che aveva in grembo" "Oggi scopro di essere fragile, di non avere armi per salvare chi amavi già con tutta te stessa", aveva scritto la Barra su Instagram volendo dare lei stessa la terribile notizia: "Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel "prima o poi si scoprirà" che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi".

Un dolore profondo per entrambi che ora, finalmente, sembra essere soltanto un lontano e triste ricordo.