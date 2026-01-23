Gabriel Garko e Anna Safroncik e da Anna Valle a Claudia Pandolfi: gli ospiti del weekend di "Verissimo"

Sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio, su Canale 5, un nuovo weekend di "Verissimo". Ad aprire il fine settimana in compagnia di Silvia Toffanin, ci sarà Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, "Una nuova vita". In studio anche Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione; Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen, che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. Inoltre, il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie. Infine, spazio all’amore con la nuovissima coppia nata a “Uomini e donne”, formata da Flavio e Nicole.