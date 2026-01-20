"Verissimo" al top anche sui social network

A dicembre il programma di Silvia Toffanin sale in testa al ranking delle top 15 trasmissioni televisive attive sulle piattaforme sociali
"Verissimo" al top anche sui social. Con la fine del 2025, il programma condotto da Silvia Toffanin conquista il vertice della classifica dei programmi televisivi più attivi sui social network elaborata per Primaonline da Sensemakers. Nella contrazione della gran parte del traffico determinata anche dal periodo festivo, Verissimo non ha perso un colpo, ha mantenuto sostanzialmente invariati i suoi volumi rispetto al mese di novembre e ha conquistato la prima posizione in entrambi i ranking significativi, vale a dire quelli delle interazioni e della visualizzazione dei video.
Silvia Toffanin, come evidenziano i numeri, totalizza qualcosa come 117 milioni di videoviews e si lascia dietro Il Tg1 (appena sotto i 100 milioni) e "Zelig" (attivo con i teaser a ben 70 milioni di views). Sul versante delle interazioni, invece, dietro "Verissimo" sul podio salgono invece ‘"Amici" e ‘X-Factor". Rilievi lusinghieri per tutto il gruppo Mediaset, che trova otto delle sue produzioni nella top 15, occupando quindi oltre la metà della classifica. Tra queste presenze spicca il quarto posto del "Grande Fratello", ma anche il quindicesimo di "Striscia la Notizia" in fase di lancio. Rai occupa la graduatoria con soli tre brand, con ‘"The Voice" al decimo posto.