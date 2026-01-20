"Verissimo" al top anche sui social network

"Verissimo" al top anche sui social. Con la fine del 2025, il programma condotto da Silvia Toffanin conquista il vertice della classifica dei programmi televisivi più attivi sui social network elaborata per Primaonline da Sensemakers. Nella contrazione della gran parte del traffico determinata anche dal periodo festivo, Verissimo non ha perso un colpo, ha mantenuto sostanzialmente invariati i suoi volumi rispetto al mese di novembre e ha conquistato la prima posizione in entrambi i ranking significativi, vale a dire quelli delle interazioni e della visualizzazione dei video.



