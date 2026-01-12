"Verissimo", primato d'ascolti per l'appuntamento della domenica

Primato d’ascolti per l’appuntamento domenicale di “Verissimo”. Il talk condotto da Silvia Toffanin conferma la sua leadership di fascia e segna il suo miglior risultato stagionale con 2.827.000 spettatori e il 24.25% di share individui (33% di share sul target 15-34 anni). Benissimo anche “Verissimo – giri di valzer” che ottiene 2.539.000 spettatori totali e il 19.65% di share individui. Il talk show di Canale 5 ha sfiorato picchi di 3.000.000 di spettatori.