Claudio Bisio e l'horror vacui: "Ho il terrore del silenzio"

"Dalla mattina alla sera sono sempre in modalità on off, non ho vie di mezzo", sottolinea Claudio Bisio che parla anche del rapporto con la moglie, Sandra Bonzi, che in un'intervista a "Verissimo" aveva definito il marito "ingombrante". "Mi ha rubato la scena anche in ospedale. Ho avuto una piccola operazione di ernia inguinale, lei è venuta a trovarmi ma entrando è scivolata sul marciapiede procurandosi un taglio e tutti i medici guardavano lei mentre io ero a letto", racconta.