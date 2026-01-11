Claudio Bisio e l'horror vacui: "Ho il terrore del silenzio"

A "Verissimo" insieme a Vanessa Incontrada il conduttore "Zelig": "Mia moglie Sandra dice che sono ingombrante"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Claudio Bisio ha aperto i festeggiamenti per i 30 anni di "Zelig", il popolare show comico di Canale 5, al via dal 12 gennaio con la trentesima edizione. Un traguardo importante che il conduttore si appresta a tagliare insieme all'inseparabile Vanessa Incontrada con la quale dal 2004 condivide le risate sul palco.
La girandola di comici si salda all'inesauribile vena umoristica di Claudio Bisio che non si limita solo a presentare i vari artisti sul palco ma è spesso parte integrante dei loro sketch. "Claudio è tanto ed è gestire", dice con affetto Vanessa Incontrada all'amico e collega che ammette: "Non so se l'horror vacui è una sindrome o un difetto fatto sta che ho il terrore del silenzio quindi sento il bisogno di riempire i vuoti con parole e gesti".
"Dalla mattina alla sera sono sempre in modalità on off, non ho vie di mezzo", sottolinea Claudio Bisio che parla anche del rapporto con la moglie, Sandra Bonzi, che in un'intervista a "Verissimo" aveva definito il marito "ingombrante". "Mi ha rubato la scena anche in ospedale. Ho avuto una piccola operazione di ernia inguinale, lei è venuta a trovarmi ma entrando è scivolata sul marciapiede procurandosi un taglio e tutti i medici guardavano lei mentre io ero a letto", racconta.