A portarla fin lì è stato anche un video diventato virale, intitolato "Chanel in Africa", in cui Rachel aveva ricreato a modo suo lo show Métiers d'Art della maison, usando solo materiali reperiti nei mercatini: proprio quel contenuto ha colpito lo stilista Matthieu Blazy, che ha deciso di volerla al suo fianco per il debutto come direttore creativo. Non è mancata, però, anche la fatica del percorso: trovarsi accanto a modelle affermate, con anni di esperienza alle spalle, l'ha fatta sentire inizialmente piccola e fuori posto, ma il sostegno delle colleghe Bhavitha Mandava e Anok Yail l'ha aiutata a ritrovare fiducia nei suoi mezzi, ricordandole che il suo posto lì non era un caso.