"Freakshow" a Parigi? La sfilata degli uomini in perizoma manda in tilt il web

Freakshow o performance? Per i detrattori, quello di Tom Ford sarebbe poco più di un freakshow, un'esibizione fine a se stessa che porta la moda maschile oltre il confine della decenza. Alcuni commentatori televisivi e utenti sui social media hanno aspramente criticato la scelta, definendo lo show un "esibizionismo da baraccone" e mettendo in discussione i confini della "compostezza" e della commerciabilità della moda maschile contemporanea. Le critiche non hanno letto alcuna provocazione, piuttosto un eccesso estetico poco, anzi, per niente spendibile. Una cosa è la passerella, dicono, altra cosa è la vita reale.