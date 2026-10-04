© IPA | Brooklyn Beckham e Nicola Peltz alla Paris Fashion Week
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La Paris Fashion Week si è trasformata anche in un nuovo capitolo della complessa situazione tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia. Il 27enne e la moglie Nicola Peltz hanno partecipato a diversi appuntamenti nella capitale francese, ma hanno evitato la sfilata di Victoria Beckham, che ha presentato la collezione Primavera-Estate 2027. Una scelta che arriva mentre i rapporti tra il primogenito di David e Victoria e la sua famiglia d'origine continuano a essere molto tesi.
Brooklyn e Nicola sono stati tra i protagonisti più osservati della settimana della moda parigina. I due hanno partecipato a diversi eventi e sono stati presenti nei front row di alcune sfilate. La coppia, tuttavia, non si è fatta vedere alla sfilata di Victoria Beckham, andata in scena venerdì 2 ottobre. Proprio mentre la stilista presentava la sua nuova collezione Primavera-Estate 2027, Brooklyn e Nicola si stavano dirigendo verso un ristorante.
L'assenza di Brooklyn è stata particolarmente evidente perché alla sfilata di Victoria Beckham era presente il resto della famiglia. In prima fila sedevano David Beckham e i figli Romeo, Cruz e Harper, accompagnati anche dalle rispettive fidanzate: la modella Kim Turnbull, legata a Romeo, e Jackie Apostel, compagna di Cruz. Secondo quanto riportato, Brooklyn e i suoi familiari non avrebbero avuto contatti durante i giorni trascorsi a Parigi.
Dopo la sfilata, David Beckham ha pubblicato sui social alcune fotografie insieme alla moglie, esprimendo il proprio orgoglio per il lavoro realizzato dalla stilista. "Ci sentiamo davvero fortunati a poter prendere parte a questa splendida serata, in un luogo che amiamo così tanto. Bravissima, non potremmo essere più orgogliosi", ha scritto. Nel messaggio, David ha aggiunto un ulteriore omaggio alla moglie, elogiandone l'eleganza, la passione e la capacità di trasmettere emozioni attraverso i suoi abiti. Tra le immagini condivise c'era anche una fotografia dell'intera famiglia, ma Brooklyn era l'unico grande assente.
Anche Jackie Apostel ha dedicato parole di apprezzamento a Victoria, complimentandosi con lei per la collezione e per l'abito scelto durante la serata. La fidanzata di Cruz Beckham lo ha definito "il vestito dei sogni" e ha aggiunto: "Ti ammiriamo sempre immensamente".
I rapporti tra Brooklyn e David e Victoria Beckham si sono deteriorati dopo il matrimonio del giovane con Nicola Peltz. Inizialmente sembrava possibile un riavvicinamento, ma negli ultimi mesi la situazione è diventata sempre più difficile. Lo scorso gennaio Brooklyn aveva scelto Instagram per esprimere pubblicamente la propria posizione, accusando i genitori di voler controllare lui e di voler compromettere il suo rapporto con la moglie. Aveva spiegato di aver deciso di parlare direttamente dopo aver sostenuto che i genitori e il loro entourage continuavano a rivolgersi alla stampa.
"Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono sotto il controllo di nessuno; sto difendendo me stesso per la prima volta in vita mia", aveva dichiarato Brooklyn. Aveva inoltre accusato la famiglia di aver diffuso "innumerevoli falsità sui media", sostenendo che la verità sarebbe comunque emersa.
Anche i messaggi pubblici di David e Victoria in occasione del compleanno di Brooklyn avrebbero contribuito ad alimentare la tensione. Secondo i media britannici, il 27enne sarebbe rimasto particolarmente contrariato dai post dei genitori, considerandoli gesti di facciata. Alla base ci sarebbe anche un presunto accordo secondo cui i genitori avrebbero dovuto comunicare con lui soltanto attraverso i rispettivi avvocati. I messaggi pubblicati sui social sarebbero quindi stati interpretati da Brooklyn come una violazione di quella intesa.
Victoria Beckham ha affrontato pubblicamente la situazione soltanto in termini generali. Intervistata dal Wall Street Journal Magazine, senza fare il nome del primogenito, la stilista ha spiegato che lei e David hanno sempre cercato di proteggere e amare i loro figli. "Siamo sotto i riflettori da più di trent'anni, e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è stato proteggere e amare i nostri figli. Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli. Questo è tutto ciò che voglio dire al riguardo", aveva dichiarato.
Anche David aveva fatto un riferimento alla questione durante una conferenza a Davos, in Svizzera, dedicata a giovani, sport e business. Parlando in generale del rapporto con i figli, aveva detto di aver cercato di educarli lasciandoli anche liberi di commettere errori, perché è attraverso gli sbagli che i bambini imparano.
© Afp
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