Victoria Beckham ha affrontato pubblicamente la situazione soltanto in termini generali. Intervistata dal Wall Street Journal Magazine, senza fare il nome del primogenito, la stilista ha spiegato che lei e David hanno sempre cercato di proteggere e amare i loro figli. "Siamo sotto i riflettori da più di trent'anni, e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è stato proteggere e amare i nostri figli. Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli. Questo è tutto ciò che voglio dire al riguardo", aveva dichiarato.