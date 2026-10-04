L'appuntamento con Elie Saab è soltanto uno dei momenti in cui Bianca Balti si è fatta notare durante la Fashion Week parigina. La modella ha infatti partecipato anche agli eventi organizzati da Stella McCartney e Courrèges, due case di moda con stili molto diversi. Da una parte c'è lo stile moderno ed elegante di Stella McCartney, dall'altra quello più futuristico e sperimentale di Courrèges. Per l'appuntamento con quest'ultima maison, Balti aveva scelto un look dai colori più delicati, tra il biscotto e il crema.