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L'outfit scelto dalla modella italiana per assistere alla sfilata di Elie Saab non è passato inosservato, esattamente come la sua vicinanza a Paris Hilton
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La Paris Fashion Week regala a Bianca Balti un'altra occasione per distinguersi con un look elegante e deciso. Per assistere alla sfilata di Elie Saab, la modella italiana ha scelto un completo pantalone in velluto bordeaux, con una profonda scollatura e una grande cintura nera annodata in un fiocco. Un outfit che riprende lo stile classico del completo da donna, aggiungendo però dettagli più sensuali e vistosi. Balti ha partecipato all'evento accanto a un'altra grande protagonista della moda internazionale: Paris Hilton. Anche quest'ultima era presente a Parigi per prendere parte ai vari appuntamenti della Fashion Week.
Il protagonista dell'outfit di Bianca Balti è il velluto, scelto in una tonalità intensa tra il rosso rubino e il bordeaux scuro. Il tessuto rende ancora più particolare il completo della collezione Ready-to-Wear di Elie Saab. La giacca è aderente, con spalle ben definite e una forma che segue la figura. Balti la indossa direttamente sulla pelle, senza una camicia o un top sotto, lasciando scoperta una profonda scollatura a V.
A rendere ancora più particolare la giacca è la cintura in raso nero, annodata di lato in un grande fiocco. Il dettaglio mette in evidenza il punto vita e aggiunge volume alla parte laterale dell'outfit. Il contrasto tra il bordeaux del velluto e il nero della cintura rende il completo diverso dal classico tailleur. La scollatura, il punto vita segnato e il grande fiocco danno al look un aspetto più sensuale e vistoso.
L'appuntamento con Elie Saab è soltanto uno dei momenti in cui Bianca Balti si è fatta notare durante la Fashion Week parigina. La modella ha infatti partecipato anche agli eventi organizzati da Stella McCartney e Courrèges, due case di moda con stili molto diversi. Da una parte c'è lo stile moderno ed elegante di Stella McCartney, dall'altra quello più futuristico e sperimentale di Courrèges. Per l'appuntamento con quest'ultima maison, Balti aveva scelto un look dai colori più delicati, tra il biscotto e il crema.
Con Elie Saab la scelta è invece completamente diversa. Il bordeaux è più intenso, mentre il completo aderente e la profonda scollatura rendono l'insieme più deciso. I diversi look scelti a Parigi mostrano così la capacità della modella di passare da uno stile all'altro mantenendo comunque il proprio carattere.
La presenza di Balti alla Fashion Week arriva inoltre in un periodo particolarmente intenso per la sua attività pubblica. Nel 2026 la modella ha continuato a rafforzare il proprio legame con il mondo della moda e del lusso, affiancando agli impegni professionali anche progetti personali ai quali dedica una parte importante della propria attività. Tra questi c'è Mind Your Cancer, la fondazione presieduta dalla stessa Balti e nata anche per richiamare l'attenzione sull'importanza del sostegno psicologico ed emotivo per le persone che affrontano un percorso oncologico.
Il ritorno sulla scena della moda internazionale si inserisce quindi in una fase nella quale gli appuntamenti fashion convivono con gli altri impegni pubblici della modella. A Parigi, Balti ha scelto ancora una volta un look capace di attirare l'attenzione: il completo bordeaux in velluto di Elie Saab, completato dal grande fiocco nero, rende il classico completo pantalone più sensuale e scenografico.
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia