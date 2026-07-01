Accanto alla modella c'è stato Alessandro Cutrera, che ha condiviso con lei non solo la quotidianità, ma anche i momenti di gioco e attenzione verso Mia. Il loro equilibrio familiare è apparso solido e naturale, costruito su una presenza condivisa che si riflette anche nella gestione del tempo libero.

La vacanza è diventa così un'occasione per rafforzare una dimensione privata fatta di gesti semplici e di convivenza quotidiana, lontana dalle dinamiche professionali.