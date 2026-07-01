© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
Il weekend al mare ha permesso alla top model di ricaricare le pile e passare del tempo di qualità insieme ai suoi affetti, come mostrato dal servizio in esclusiva pubblicato dal magazine Chi in edicola
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
Dopo mesi intensi e un percorso personale complesso, Bianca Balti ha scelto ancora una volta la Versilia per dare il via alla sua estate. La top model è tornata a Forte dei Marmi, una destinazione che per lei sembra ormai diventata una tradizione consolidata, lontana dai riflettori più invasivi e più vicina a una dimensione di normalità ritrovata. Con lei, in questa breve pausa, c'erano il compagno Alessandro Cutrera e la figlia più piccola Mia.
Forte dei Marmi è una delle mete estive preferite da Bianca Balti. Pur non disdegnando anche mete internazionali come i Caraibi e la California, la top model torna spesso nella costa toscana per ricaricare le pile.
Stavolta il soggiorno è stato breve, appena un fine settimana, ma è bastato per concederle quel che cercava:qualche giorno per essere se stessa insieme ai suoi affetti più cari.
La permanenza in Versilia è stata scandita da ritmi lenti. Passeggiate, pranzi senza fretta e giornate trascorse all'aperto sono stati il marchio di fabbrica della breve vacanza all'insegna della semplicità.
Dopo un periodo segnato da cure e impegni delicati, Balti ha ripreso progressivamente la sua attività professionale, tornando a sfilare, a posare e a partecipare a eventi internazionali. Proprio per questo, questi giorni a Forte dei Marmi hanno assunto un significato particolare: una parentesi dedicata interamente alla famiglia, senza pressioni esterne.
Accanto alla modella c'è stato Alessandro Cutrera, che ha condiviso con lei non solo la quotidianità, ma anche i momenti di gioco e attenzione verso Mia. Il loro equilibrio familiare è apparso solido e naturale, costruito su una presenza condivisa che si riflette anche nella gestione del tempo libero.
La vacanza è diventa così un'occasione per rafforzare una dimensione privata fatta di gesti semplici e di convivenza quotidiana, lontana dalle dinamiche professionali.