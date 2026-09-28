Venezia 83, i best look delle star sul primo red carpet della Mostra del cinema
© IPA | Venezia 83, i look del primo red carpet: Bianca Balti
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La modella avrebbe ricevuto una proposta dal compagno: a far crescere le indiscrezioni è il prezioso gioiello sfoggiato alla Mostra del Cinema di Venezia
Bianca Balti, nozze in vista con Alessandro Cutrera? l'anello accende il gossip © Instagram
Un anello all’anulare sinistro è bastato per far partire il gossip. Bianca Balti e Alessandro Cutrera potrebbero essere pronti al matrimonio, anche se per il momento dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. A far pensare a possibili fiori d’arancio è soprattutto il prezioso gioiello che la modella, 42 anni, ha mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet proprio insieme al compagno.
Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Alessandro Cutrera avrebbe fatto la proposta a Bianca Balti a Malibu, in California, alla fine di agosto. La coppia sarebbe stata avvistata sulla spiaggia durante una serata particolarmente romantica, tra fiori, candele e champagne. Poco dopo, a Venezia, è comparso un altro dettaglio che non è passato inosservato: un importante anello con diamante all’anulare sinistro della top model.
Il gioiello ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile fidanzamento ufficiale, ma Bianca Balti e Alessandro Cutrera non hanno annunciato le nozze né confermato pubblicamente che si tratti effettivamente di un anello di fidanzamento. Anche l’eventuale data del matrimonio resta quindi soltanto nel campo delle indiscrezioni.
La storia tra i due è iniziata nell’estate del 2024, dopo un incontro a Los Angeles. Balti ha raccontato più volte quanto il compagno sia diventato importante nella sua vita, soprattutto nei momenti più difficili. In occasione del compleanno di Cutrera, lo scorso luglio, gli aveva dedicato anche un messaggio sui social, raccontando di aver infranto per lui la promessa che si era fatta di restare single per un anno.
"Tradire quella promessa per te è stata una delle decisioni migliori della mia vita", aveva scritto la modella, lasciando intendere quanto il loro rapporto fosse diventato solido.
Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per Bianca Balti si tratterebbe del terzo matrimonio. La modella è stata sposata per la prima volta con Christian Lucidi, padre della figlia maggiore Matilde, 19 anni. Nel 2017 aveva poi detto sì a Matthew McRae, padre della secondogenita Mia, 11 anni.
Oggi al suo fianco c’è Alessandro Cutrera, imprenditore e pilota automobilistico con cui negli ultimi mesi le apparizioni pubbliche sono diventate più frequenti. Alla Mostra del Cinema di Venezia i due hanno sfilato insieme e si sono scambiati anche un bacio davanti ai fotografi.
Per sapere se quell’anello sia davvero il preludio a un nuovo "sì", però, bisognerà aspettare una conferma della coppia. Per ora ci sono il diamante, le indiscrezioni e una storia d’amore che sembra procedere a gonfie vele.
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