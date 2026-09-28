Un anello all’anulare sinistro è bastato per far partire il gossip. Bianca Balti e Alessandro Cutrera potrebbero essere pronti al matrimonio, anche se per il momento dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. A far pensare a possibili fiori d’arancio è soprattutto il prezioso gioiello che la modella, 42 anni, ha mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet proprio insieme al compagno.