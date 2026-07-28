Bianca Balti e gli auguri speciali per il compleanno del fidanzato

“Due anni fa il tuo compleanno mi ha dato una scusa per infrangere la promessa che avevo fatto a me stessa di non stare con un uomo per un anno intero”, ha scritto Bianca Balti, 42 anni, sui social in una dedica speciale per il fidanzato nel giorno del suo compleanno. Parole che hanno conquistato i fan, anche quelli famosi come Chiara Ferragni che ha lasciato un commento: "Che bello l'amore". Condividendo con la modella il periodo felice che stanno entrambe vivendo dopo anni parecchio travagliati.