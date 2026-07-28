Bianca Balti e gli auguri speciali per il compleanno del fidanzato

Bianca Balti, le foto di Chi della vacanza a Forte dei Marmi con Alessandro e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
“Due anni fa il tuo compleanno mi ha dato una scusa per infrangere la promessa che avevo fatto a me stessa di non stare con un uomo per un anno intero”, ha scritto Bianca Balti, 42 anni, sui social in una dedica speciale per il fidanzato nel giorno del suo compleanno. Parole che hanno conquistato i fan, anche quelli famosi come Chiara Ferragni che ha lasciato un commento: "Che bello l'amore". Condividendo con la modella il periodo felice che stanno entrambe vivendo dopo anni parecchio travagliati.
“Grazie a Dio per il tuo compleanno. Grazie a Dio per il giorno in cui sei nato. Siamo insieme da allora. Con l’augurio di avere davanti anni più facili. Ti amo”, conclude Bianca che dopo i problemi di salute - la diagnosi di un tumore nel 2024 - ha trovato accanto ad Alessandro, pilota automobilistico, la meritata serenità. Il pilota ha sostenuto Bianca anche nella nascita di Mind Your Cancer ETS, la fondazione creata dalla modella per offrire supporto psicologico gratuito ai pazienti oncologici.
© Chi | Bianca Balti con Alessandro Cutrera e Mia
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