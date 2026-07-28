Il nome di Devin Booker resta legato soprattutto a Kendall Jenner. La modella e il cestista avevano iniziato a frequentarsi nel 2020, per poi separarsi definitivamente nell’autunno del 2022 dopo una relazione vissuta con grande riservatezza. Negli anni successivi non sono comunque mancati incontri e indiscrezioni su un possibile riavvicinamento. A gennaio i due ex avevano attirato nuovamente l’attenzione con uno scambio ironico sui social. Booker aveva scherzato sulle possibilità di Kendall di ricevere un anello di fidanzamento; lei aveva risposto chiedendogli notizie della caviglia infortunata. "Vieni a massaggiarmela", era stata la replica del giocatore.