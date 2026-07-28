L’estate bollente di Irina Shayk: lo scatto audace nella vasca che strizza l'occhio ad American Beauty
© Instagram | Irina Shayk su Instgram
© Instagram | Irina Shayk su Instgram
La supermodella russa sarebbe stata vista a cena con la stella dei Phoenix Suns. Per ora, però, nessuna foto li mostra insieme
Irina Shayk su Instgram © Instagram
Irina Shayk potrebbe avere un nuovo amore. La top model sarebbe stata avvistata negli Hamptons in compagnia di Devin Booker, cestista dei Phoenix Suns noto al pubblico anche per la relazione con Kendall Jenner. A rilanciare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram "DeuxMoi", che ha raccolto le segnalazioni di alcune persone presenti nello stesso ristorante. Le immagini pubblicate dall’account americano mostrerebbero Booker mentre lascia il locale, ma Irina non compare negli scatti. L’incontro potrebbe quindi essere stato un semplice incrocio, una cena tra amici oppure il primo indizio di una frequentazione ancora tenuta lontana dai riflettori.
Ad attirare l’attenzione è anche la loro differenza d’età. Irina Shayk ha compiuto 40 anni a gennaio, mentre Devin Booker ne ha 29. Il giocatore, quattro volte All-Star, è uno dei volti principali dei Phoenix Suns, che nel 2025 gli hanno fatto firmare un prolungamento pluriennale del contratto. Solo pochi mesi fa Shayk aveva raccontato di essere single e concentrata sulla figlia Lea, nata nel 2017 dalla relazione con Bradley Cooper.
Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, la modella aveva parlato anche del suo rapporto con l’universo maschile: "Sono femminista ma a modo mio, questo non significa che vorrei che tutti gli uomini debbano sparire. Rispetto e li amo, anche se a volte potrebbero comportarsi meglio".
Il nome di Devin Booker resta legato soprattutto a Kendall Jenner. La modella e il cestista avevano iniziato a frequentarsi nel 2020, per poi separarsi definitivamente nell’autunno del 2022 dopo una relazione vissuta con grande riservatezza. Negli anni successivi non sono comunque mancati incontri e indiscrezioni su un possibile riavvicinamento. A gennaio i due ex avevano attirato nuovamente l’attenzione con uno scambio ironico sui social. Booker aveva scherzato sulle possibilità di Kendall di ricevere un anello di fidanzamento; lei aveva risposto chiedendogli notizie della caviglia infortunata. "Vieni a massaggiarmela", era stata la replica del giocatore.
Ora, però, al centro del gossip c’è Irina Shayk. Dopo le relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, il presunto ritorno di fiamma con Tom Brady e i baci scambiati con Michele Morrone sul set di una campagna pubblicitaria, la top model potrebbe aver rivolto le proprie attenzioni verso Devin Booker. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme né immagini che mostrino i due insieme. Né Shayk né Booker hanno commentato l'indiscrezione e la loro presenza nello stesso ristorante potrebbe essere stata soltanto una coincidenza. Per capire se negli Hamptons sia davvero nata una nuova coppia serviranno quindi indizi più solidi.
© Instagram | Irina Shayk su Instgram
© Instagram | Irina Shayk su Instgram