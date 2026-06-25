GIRATO A NAPOLI

Irina Shayk e Michele Morrone travolti dalla passione: il mini film già "cult"

L'amore vissuto senza riserve in una nuova campagna dedicata al lancio di una fragranza femminile, sulle note di una colonna sonora intramontabile

25 Giu 2026 - 07:57
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La super top Irina Shayk per Your Devotion Eau de Parfum Intense, la nuova fragranza di Dolce&Gabbana (ph. Gordon Von Steiner) © Ufficio stampa

La super top Irina Shayk per Your Devotion Eau de Parfum Intense, la nuova fragranza di Dolce&Gabbana (ph. Gordon Von Steiner) © Ufficio stampa

Come si racconta un amore? Irina Shayk e Michele Morrone sono i protagonisti di un mini film che restituisce tutta la forza di un sentimento scelto, difeso e vissuto senza riserve. La super top e l'attore sono i protagonisti di una nuova campagna dedicata al lancio di una fragranza femminile e sensuale, accompagnata dalle note di un brano musicale iconico e intramontabile, che fa parte della nostra storia.

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Irina Shayk e Michele Morrone, un legame magnetico

  Seduzione e profonda complicità. Dagli sguardi carichi di emozione, ai gesti più semplici e quotidiani: una carezza, un bacio improvviso, una risata condivisa. La coppia è protagonista della nuova campagna di Dolce&Gabbana firmata da Gordon Von Steiner e dedicata al lancio della fragranza Your Devotion Eau de Parfum Intense. Girata a Napoli tra strade acciottolate, palazzi d’epoca e scorci sul golfo, si snoda attraverso le note emozionanti di "Sapore di sale" di Gino Paoli e restituisce un tempo dilatato, sensuale e nostalgico. >> GUARDA IL VIDEO 

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La voce del cuore e della sensualità

 Un omaggio visivo e sensoriale all’amore come bussola, come scelta consapevole, valore assoluto e atto di coraggio. Un sentimento che viene così celebrato anche da un profumo da donna che racconta una devozione autentica e consapevole, fatta di promesse mantenute, differenze superate e scelte rinnovate giorno dopo giorno. Gourmand e fruttata, Your Devotion Eau de Parfum Intense è una creazione femminile, passionale e al contempo giocosa, spiega la maison. A crearla, il maestro profumiere Olivier Cresp. 

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