Irina Shayk e Michele Morrone travolti dalla passione: il mini film già "cult"

Come si racconta un amore? Irina Shayk e Michele Morrone sono i protagonisti di un mini film che restituisce tutta la forza di un sentimento scelto, difeso e vissuto senza riserve. La super top e l'attore sono i protagonisti di una nuova campagna dedicata al lancio di una fragranza femminile e sensuale, accompagnata dalle note di un brano musicale iconico e intramontabile, che fa parte della nostra storia.