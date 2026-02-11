Irina Shayk, l'infanzia in Russia e gli amori con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper
La supermodella russa Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti l'ha definita "una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice". Chi è Irina Shayk?
L’infanzia di Irina Shayk
Irina Shayk, il cui nome completo è Irina Valer’evna Šajchlislamova, è nata nel 1986 a Emanželinsk, città della Russia situata nell’oblast di Čeljabinsk. Suo padre, morto quando lei aveva solo quattordici anni, era un minatore tataro, mentre la madre è un’insegnante di musica russa. Cresciuta a stretto contatto con note e pentagrammi, Shayk ha dichiarato in più interviste che la musica è stata la sua prima lingua, tanto che già a sei anni era in grado di suonare il pianoforte. Risale a tre anni dopo, invece, l’iscrizione a una scuola musicale. Il primo contatto con il mondo della moda avviene dopo il diploma, quando Irina si trasferisce a Čeljabinsk, dove abbandona gli studi di marketing e segue la sorella in una scuola di estetica. È proprio qui che viene notata per la prima volta da un’agenzia locale.
L’ascesa alla ribalta internazionale
Nel corso degli anni Irina Shayk è apparsa sulle copertine di innumerevoli riviste patinate e ha partecipato alle campagne pubblicitarie di brand importanti come Max Mara, Lacoste, Givenchy, Intimissimi, Guess e L’Oréal. La sua fama è cresciuta ancora di più quando dal 2007 al 2016 è stata una presenza fissa su Sports Illustrated Swimsuit Issue. A renderla ancora più nota hanno contribuito il debutto come attrice nel 2014 (al fianco di Dwayne “The Rock” Johnson nel film “Hercules – Il guerriero”) e la partecipazione alle campagne firmate da fotografi come Steven Meisel e Luigi & Iango.
Le storie d’amore
Come tutti i personaggi in vista, anche Irina Shayk ha fatto parlare di sé per le sue relazioni. Dopo la love story con Cristiano Ronaldo – iniziata nel 2010 e finita nel 2015 – c’è stata quella di quattro anni con Bradley Cooper, dal quale ha avuto una figlia nel 2017.
Nell’estate del 2021 c’è stata una breve frequentazione con Kanye West, mentre nel 2023 la modella è stata vista alcune volte in compagnia di Tom Brady, il che ha alimentato il gossip su una possibile relazione tra i due (che però non è mai stata confermata ufficialmente).