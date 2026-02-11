Irina Shayk, l'infanzia in Russia e gli amori con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper

Irina Shayk, il cui nome completo è Irina Valer’evna Šajchlislamova, è nata nel 1986 a Emanželinsk, città della Russia situata nell’oblast di Čeljabinsk. Suo padre, morto quando lei aveva solo quattordici anni, era un minatore tataro, mentre la madre è un’insegnante di musica russa. Cresciuta a stretto contatto con note e pentagrammi, Shayk ha dichiarato in più interviste che la musica è stata la sua prima lingua, tanto che già a sei anni era in grado di suonare il pianoforte. Risale a tre anni dopo, invece, l’iscrizione a una scuola musicale. Il primo contatto con il mondo della moda avviene dopo il diploma, quando Irina si trasferisce a Čeljabinsk, dove abbandona gli studi di marketing e segue la sorella in una scuola di estetica. È proprio qui che viene notata per la prima volta da un’agenzia locale.