Irina Shayk spegne 40 candeline e riscrive le regole della bellezza

Non tutte le sue scelte sono state ovvie e hanno diviso critici e pubblico. Al lancio del Calendario Pirelli 2026, Irina ha esibito un audace abito asimmetrico in seta nera di Francesco Murano, sublimato da dettagli in jersey e gioielli Lorraine Schwartz, insieme a sopracciglia decolorate e makeup scuro che ne hanno sottolineato l'allure quasi gotica.