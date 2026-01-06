Irina Shayk spegne 40 candeline e riscrive le regole della bellezza

Un compleanno che segna una nuova fase: più personale, più audace, più libera: tra red carpet, scelte stilistiche controcorrente e iconiche
Irina Shayk compie 40 anni: un traguardo che per una top model potrebbe essere solo un numero, ma per lei si trasforma in un manifesto di stile, libertà e consapevolezza. Nata in Russia il 6 gennaio 1986, Irina Shayk ha reinventato i canoni della moda e dell'immagine femminile, facendosi strada attraverso scelte audaci e personalissime che l’hanno resa un'icona oltre ogni età.
Capricorno dal carattere forte e radicato, Shayk celebra questo compleanno con una tappa simbolica: la sua prima apparizione nel prestigioso Calendario Pirelli 2026, una delle pubblicazioni più ambite dell'industria moda e arte fotografica a conferma di una carriera coerente e centrata su un'estetica in continua evoluzione. Per il calendario firmato dal fotografo Sølve Sundsbø, Irina interpreta "il vento", elemento simbolo di trasformazione, movimento e libertà: una scelta che rispecchia il suo approccio alla vita e alla moda, sempre in bilico tra tradizione e innovazione.
Dagli esordi negli anni Duemila, Irina ha scalato il fashion system con passo deciso: dal successo nel Sports Illustrated Swimsuit Issue del 2007 alla consacrazione come angelo di Victoria’s Secret, fino alle passerelle delle più illustri maison di moda. Ma se la fama mondiale potrebbe essere associata ai red carpet e alle copertine patinate, è nella quotidianità che emerge il vero stile Shayk. Secondo le cronache di moda, la top model predilige un guardaroba essenziale e sofisticato, spesso dominato da total look in nero e accessori minimali.
Il suo stile è spesso una lezione di nonchalance: mocassini maschili con abiti aderenti sugli spalti degli US Open, infradito con tailleur bianco al Festival di Cannes oppure ballerine su un abito d'archivio Yohji Yamamoto al Met Gala rimangono tra i suoi momenti iconici. Irina non teme di mescolare capi di alta moda con pezzi low-cost: dagli slip dress satinati a blazer in pelle e giacche waxed griffte visti per le strade di New York, la sua capacità di combinare lusso e quotidianità è la sua cifra stilistica.
Non tutte le sue scelte sono state ovvie e hanno diviso critici e pubblico. Al lancio del Calendario Pirelli 2026, Irina ha esibito un audace abito asimmetrico in seta nera di Francesco Murano, sublimato da dettagli in jersey e gioielli Lorraine Schwartz, insieme a sopracciglia decolorate e makeup scuro che ne hanno sottolineato l'allure quasi gotica.
A 40 anni la sua estetica appare più centrata e consapevole che mai. Più che una perfezione fisica, i suoi outfit vogliono raccontare un capitolo della sua vita, tra ribellione, eleganza e autenticità. La sua filosofia di bellezza - ora abbracciata anche nei suoi scatti più intimi - è quella di celebrare l'unicità, ricordando che l'età è solo un dettaglio.