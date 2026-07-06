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© Instagram |  Irina Shayk
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Irina Shayk e Michele Morrone: baci ed effusioni sul set

La modella russa e l'attore italiano protagonisti di un sensualissimo spot per Dolce&Gabbana: le foto del backstage

06 Lug 2026 - 11:05
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