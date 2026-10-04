Chiara Ferragni a Parigi per assistere alle sfilate non ha rinunciato a documentare sui social alcuni dei momenti più significativi della sua trasferta. Nelle sue Instagram Stories, l'imprenditrice digitale ha regalato ai follower una carrellata di immagini tra passerelle, look ricercati e attimi decisamente più informali. Tra gli outfit che hanno catturato maggiormente l'attenzione spicca un completo bianco, luminoso e scintillante, giocato sull'effetto vedo-non-vedo. Il look punta tutto sulla sensualità senza rinunciare all'eleganza.