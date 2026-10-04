Chiara Ferragni a Parigi per assistere alle sfilate non ha rinunciato a documentare sui social alcuni dei momenti più significativi della sua trasferta. Nelle sue Instagram Stories, l'imprenditrice digitale ha regalato ai follower una carrellata di immagini tra passerelle, look ricercati e attimi decisamente più informali. Tra gli outfit che hanno catturato maggiormente l'attenzione spicca un completo bianco, luminoso e scintillante, giocato sull'effetto vedo-non-vedo. Il look punta tutto sulla sensualità senza rinunciare all'eleganza.
Il miniabito con dettagli in pelo
A Parigi c'è spazio anche per un altro look decisamente glamour. L'imprenditrice ha mostrato un miniabito impreziosito da dettagli in pelo, creando un contrasto tra la linea corta e femminile dell'abito e l'effetto più ricercato e sofisticato delle applicazioni. Un outfit che strizza l'occhio alle tendenze della stagione.
Il selfie in bagno con il fidanzato
Tra una sfilata e l'altra non mancano però momenti più personali. Ferragni ha condiviso anche un selfie in bagno insieme al fidanzato, José Hernandez, regalando ai follower uno scorcio decisamente più privato della sua trasferta parigina. Dopo gli outfit da fashion week arriva anche il momento di concedersi una pausa: tra gli scatti condivisi compare anche un piccolo peccato di gola: un piatto di patatine fritte.