© Instagram | Heidi Klum e sua figlia Lou
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Lou Sulola Samuel ha accompagnato la madre Heidi Klum alla sfilata di Vivienne Westwood per la collezione Primavera/Estate 2027, attirando l'attenzione per il look, e non solo. Anche la sorella maggiore, Leni, fa la modella
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La Paris Fashion Week ha offerto a Heidi Klum l'occasione per mostrarsi accanto alla figlia Lou in una delle sue rare apparizioni pubbliche. La 16enne ha accompagnato la madre alla sfilata di Vivienne Westwood per la collezione Primavera/Estate 2027, attirando l'attenzione anche per il look scelto e per la notevole somiglianza con la top model.
Lou, che compirà 17 anni il prossimo 9 ottobre, è la più giovane dei quattro figli di Heidi Klum. La ragazza è apparsa anche accanto a Jaden Smith e Paris Jackson durante l'evento parigino, mentre ha scelto di portare i suoi lunghi capelli neri e ricci con una riga laterale. Il trucco era caratterizzato da eyeliner nero e tonalità pesca su occhi, zigomi e labbra. La sua presenza alla Paris Fashion Week rappresenta un'apparizione particolarmente significativa, considerando che Lou raramente partecipa a eventi pubblici. Un mese prima, lei e la madre erano state fotografate insieme anche durante una passeggiata a Los Angeles.
La moda potrebbe essere una strada naturale per Lou, visto il percorso della madre e quello di alcuni dei suoi fratelli. La sorella maggiore Leni, 22 anni, è infatti diventata modella, così come il fratello Henry, 21 anni. Heidi aveva però adottato un atteggiamento prudente quando Leni aveva iniziato a ricevere attenzioni dal mondo della moda. La ragazza era stata avvicinata da uno scout già a 12 anni, ma la madre non le aveva permesso di firmare un contratto. Il via libera è arrivato soltanto quando Leni aveva 16 anni, permettendole di debuttare insieme a lei su Vogue Germany.
Nel 2024, quando Lou aveva 14 anni, Heidi aveva risposto a un commento su Instagram che le chiedeva se anche la figlia volesse diventare modella. La supermodella aveva pubblicato un video nel quale lei e Lou camminavano insieme lungo un corridoio e aveva accompagnato le immagini con una risposta molto breve: "Ha solo 14 anni". Ora, a quasi 17 anni, Lou ha fatto il suo debutto alla Fashion Week parigina, ma non ci sono indicazioni che abbia già deciso di intraprendere professionalmente la carriera della madre.
Heidi Klum ha quattro figli: Leni, Henry, Johan, 19 anni, e Lou. I tre più giovani sono nati dalla relazione con l'ex marito Seal, mentre Leni è figlia di Flavio Briatore ed è stata successivamente adottata dal cantante. La modella ha raccontato di voler crescere i figli secondo una mentalità europea, anche nel rapporto con il corpo. "Sono sempre stata molto aperta con il mio corpo", aveva spiegato, raccontando di essere abituata, per esempio, a prendere il sole senza il costume nella propria casa. Secondo Heidi, i suoi figli sono cresciuti conoscendo questo suo atteggiamento e hanno sviluppato a loro volta un rapporto più rilassato con il proprio corpo.
Heidi ha anche raccontato quanto le piaccia avere una casa piena di persone e vedere i figli vivere liberamente gli spazi familiari. "Adoro avere una casa in cui loro si sentano al sicuro", aveva detto, ricordando anche un'occasione in cui Henry aveva organizzato un barbecue con i suoi amici in giardino. Oggi soltanto due dei quattro figli vivono ancora con lei, ma la top model ha spiegato di aver sempre apprezzato una casa vivace e piena di attività: "Per me, più siamo e meglio è. Mi piace quando sono tutti a casa".
© Instagram @heidiklum
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