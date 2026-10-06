Heidi Klum ha quattro figli: Leni, Henry, Johan, 19 anni, e Lou. I tre più giovani sono nati dalla relazione con l'ex marito Seal, mentre Leni è figlia di Flavio Briatore ed è stata successivamente adottata dal cantante. La modella ha raccontato di voler crescere i figli secondo una mentalità europea, anche nel rapporto con il corpo. "Sono sempre stata molto aperta con il mio corpo", aveva spiegato, raccontando di essere abituata, per esempio, a prendere il sole senza il costume nella propria casa. Secondo Heidi, i suoi figli sono cresciuti conoscendo questo suo atteggiamento e hanno sviluppato a loro volta un rapporto più rilassato con il proprio corpo.