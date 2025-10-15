Logo Tgcom24
BASTA TABU'

Heidi Klum sdogana i peli sul seno e li mostra sui social: "Con l'età mi crescono ovunque!"

La modella non si nasconde e si racconta senza filtri abbattendo uno degli ultimi tabù: ecco perché spuntano e come affrontarli  

15 Ott 2025 - 07:00
© Tgcom24

© Tgcom24

Quando pensi a Heidi Klum, icona di stile e regina delle passerelle, l'immagine che ti viene in mente è quella di una super top model impeccabile, con una pelle liscia come seta e un'aria da dea senza tempo? Niente di più sbagliato, anche lei è "una di noi". A 51 anni decide di abbattere un altro tabù e sorprende tutti mostrando apertamente i peli che le crescono sul seno in un video postato su Instagram. E lo fa con la solita ironia e sicurezza e... zero cerette: "Con l'età mi stanno crescendo peli ovunque. Petto, mento… e sono lunghi come il mio dito mignolo!".

Visualizza il post su Instagram
 

La forza (e lironia) di chi si conosce davvero

 Che Heidi fosse bella lo sapevamo. Ma che fosse anche così onestamente autoironica è una piacevole conferma, soprattutto, nel mondo perfetto delle top model, dove ogni imperfezione sembra bandita. Un disvelamento che, forse, le è stato reso possibile da una solida fiducia in se stessa che le permette di parlare serenamente della sua peluria improvvisa. Con uno sguardo positivo e senza alcun timore o imbarazzo.

Peli sul seno? Sì, succede

 Quella di Heidi Klum non è un'anomalia rara, ma una realtà comune a moltissime donne. I peli sul seno sono un fenomeno assolutamente naturale, anche se spesso poco discusso. Compaiono principalmente a causa di variazioni ormonali: 
invecchiamento e menopausa: quando i livelli di ormoni androgeni (come il testosterone) aumentano rispetto agli estrogeni, diventano più visibili e più spessi e iniziano a comparire anche in zone insolite come il petto o attorno all'areola,

- squilibri ormonali: condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), iperandrogenismo o problemi alla tiroide possono favorire la comparsa di peli in zone tipicamente maschili,

- farmaci: alcuni medicinali possono alterare l'equilibrio ormonale e stimolare la crescita della peluria,

- predisposizione genetica: alcune donne hanno naturalmente una peluria più evidente anche sul petto, senza che ciò significhi un problema di salute.

Quali sono i rimedi?

 Se i peli sul seno creano disagio, soprattutto nell'intimità, esistono diversi modi per gestirli, dai più semplici ai più duraturi: si passa dal semplice uso delle pinzette e depilazione con creme o schiuma al laser e alla luce pulsata per chi cerca una soluzione duratura. Ma la verità più grande è che non c’è nulla di cui vergognarsi. Anche le dive li hanno. E ora anche le top model li raccontano.

Quando la bellezza è anche libertà

 In un'epoca in cui ogni dettaglio del corpo femminile è sotto esame, Heidi Klum offre una piccola, potente lezione: normalizzare ciò che è naturale. Invecchiare, cambiare, spuntare qualche pelo dove prima non c'era. E magari anche riderci su. 

