Heidi Klum sdogana i peli sul seno e li mostra sui social: "Con l'età mi crescono ovunque!"

La modella non si nasconde e si racconta senza filtri abbattendo uno degli ultimi tabù: ecco perché spuntano e come affrontarli
Quando pensi a Heidi Klum, icona di stile e regina delle passerelle, l'immagine che ti viene in mente è quella di una super top model impeccabile, con una pelle liscia come seta e un'aria da dea senza tempo? Niente di più sbagliato, anche lei è "una di noi". A 51 anni decide di abbattere un altro tabù e sorprende tutti mostrando apertamente i peli che le crescono sul seno in un video postato su Instagram. E lo fa con la solita ironia e sicurezza e... zero cerette: "Con l'età mi stanno crescendo peli ovunque. Petto, mento… e sono lunghi come il mio dito mignolo!".
Che Heidi fosse bella lo sapevamo. Ma che fosse anche così onestamente autoironica è una piacevole conferma, soprattutto, nel mondo perfetto delle top model, dove ogni imperfezione sembra bandita. Un disvelamento che, forse, le è stato reso possibile da una solida fiducia in se stessa che le permette di parlare serenamente della sua peluria improvvisa. Con uno sguardo positivo e senza alcun timore o imbarazzo.
Quella di Heidi Klum non è un'anomalia rara, ma una realtà comune a moltissime donne. I peli sul seno sono un fenomeno assolutamente naturale, anche se spesso poco discusso. Compaiono principalmente a causa di variazioni ormonali:
- invecchiamento e menopausa: quando i livelli di ormoni androgeni (come il testosterone) aumentano rispetto agli estrogeni, diventano più visibili e più spessi e iniziano a comparire anche in zone insolite come il petto o attorno all'areola,
- squilibri ormonali: condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), iperandrogenismo o problemi alla tiroide possono favorire la comparsa di peli in zone tipicamente maschili,
- farmaci: alcuni medicinali possono alterare l'equilibrio ormonale e stimolare la crescita della peluria,
- predisposizione genetica: alcune donne hanno naturalmente una peluria più evidente anche sul petto, senza che ciò significhi un problema di salute.
Se i peli sul seno creano disagio, soprattutto nell'intimità, esistono diversi modi per gestirli, dai più semplici ai più duraturi: si passa dal semplice uso delle pinzette e depilazione con creme o schiuma al laser e alla luce pulsata per chi cerca una soluzione duratura. Ma la verità più grande è che non c’è nulla di cui vergognarsi. Anche le dive li hanno. E ora anche le top model li raccontano.
In un'epoca in cui ogni dettaglio del corpo femminile è sotto esame, Heidi Klum offre una piccola, potente lezione: normalizzare ciò che è naturale. Invecchiare, cambiare, spuntare qualche pelo dove prima non c'era. E magari anche riderci su.