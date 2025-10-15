Heidi Klum sdogana i peli sul seno e li mostra sui social: "Con l'età mi crescono ovunque!"

Quando pensi a Heidi Klum, icona di stile e regina delle passerelle, l'immagine che ti viene in mente è quella di una super top model impeccabile, con una pelle liscia come seta e un'aria da dea senza tempo? Niente di più sbagliato, anche lei è "una di noi". A 51 anni decide di abbattere un altro tabù e sorprende tutti mostrando apertamente i peli che le crescono sul seno in un video postato su Instagram. E lo fa con la solita ironia e sicurezza e... zero cerette: "Con l'età mi stanno crescendo peli ovunque. Petto, mento… e sono lunghi come il mio dito mignolo!".