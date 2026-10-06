I TREND DALLE SFILATE

Borse e tailleur, tutta l'evoluzione di Chanel dalle origini a oggi

Presentata alla Paris Fashion Week una collezione che ripercorre la storia della maison attraverso l'evoluzione dei suoi capi e accessori iconici

06 Ott 2026 - 23:32
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Dalla sfilata Chanel collezione primavera estate 2027 © IPA

Dalla sfilata Chanel collezione primavera estate 2027 © IPA

Dalle borse e dai tailleur prende forma il racconto di come la moda abbia contribuito a liberare le donne da ogni costrizione e a renderle consapevoli delle loro scelte. È una collezione che parla innanzitutto di libertà, quella portata in passerella a Parigi dal direttore artistico Matthieu Blazy per la primavera estate 2027 di Chanel. Un nuovo atto d'amore nato da quella che definisce il suo lavoro di "conversazione" con mademoiselle Gabrielle, la donna che ha cambiato per sempre il modo di vestire di tutte.  

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Dalle borse ai tailleur: la sfilata che ha raccontato la storia di Chanel

 Ad aprire il defilé, grande evento della Paris Fashion Week, una modella che ha portato sulla passerella una borsa originale: una 2.55 realmente appartenuta alla stessa Gabrielle Chanel, filo conduttore di una trama che ripercorre la memoria per arrivare ai giorni nostri. Quella di Matthieu Blazy non è una moda minimalista ma ricca di dettagli curati, orli e piume, bottoni gioiello, fiocchi. A fare da scenografia, questa volta, la spettacolare riproduzione - all'interno del Grand Palais - di uno stormo di rondini e rondoni luminosi, che hanno letteralmente acceso la passerella, trasformandola nell'alveo di un fiume, con le creazioni indossate dalle modelle, dedicate alla prossima primavera estate, a scorrere e susseguirsi, come seguendo il flusso perpetuo dell'acqua. "Non è una collezione storica - ha spiegato lo stesso Blazy - ma una collezione che racconta le molteplici storie di Gabrielle Chanel: ha spiccato il volo e ogni passo compiuto l'ha condotta verso la libertà, proprio come un uccello". 

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I look della collezione Chanel primavera estate 2027

 Il percorso spazia dagli esordi agli anni della maturità: dalla rivelazione della biancheria in jersey fino alle creazioni del dopoguerra incentrate sul tailleur, qui indossato come una seconda pelle a contatto diretto con il corpo, leggero come un profumo. In questo contesto, il continuum della moda Chanel si rivela stratificato e circolare, dove l'inizio plasma la conclusione. Tuttavia, è forse nella fluidità che si coglie l'effetto più sorprendente, grazie alla sovrapposizione di sete stampate e trasparenti di diversa consistenza e a tagli che richiamano il movimento del vento. Il tutto scandisce il ritmo della giornata e del tempo: il mattino, la "golden hour" e il calare della sera.  >> Guarda il VIDEO del finale della sfilata

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

La suggestiva ambientazione della sfilata Chanel primavera estate 2027: Gabrielle Chanel "ha spiccato il volo - ha spiegato il direttore artistico Matthieu Blazy - e ogni passo compiuto l'ha condotta verso la libertà, proprio come un uccello" (copyright Chanel)

Più che moda, uno stile di vita

 In questa collezione, epoche e periodi storici si fondono, in particolare nella varietà di borse con patta, tra modelli d'archivio e creazioni inedite: dall'eleganza della pelletteria di un nuovo classico - caratterizzato dalla chiusura a catena ispirata a quella degli orologi - passando ai modelli "cloud" che evocano lo scorrere del tempo, fino alla minaudière a forma di gabbia per uccelli vuota, dalla quale gli occupanti sono volati via: un simbolo e un segno, al contempo, giocoso e profondo.

Chanel, i best look della sfilata primavera estate 2027

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© Ufficio stampa | Chanel, collezione primavera estate 2027: la prima uscita della sfilata. La modella Dyanira Hurbuscher ha portato in passerella una borsa 2.55 appartenuta a Gabrielle Chanel (copyright Chanel) 
© Ufficio stampa | Chanel, collezione primavera estate 2027: la prima uscita della sfilata. La modella Dyanira Hurbuscher ha portato in passerella una borsa 2.55 appartenuta a Gabrielle Chanel (copyright Chanel) 
© Ufficio stampa | Chanel, collezione primavera estate 2027: la prima uscita della sfilata. La modella Dyanira Hurbuscher ha portato in passerella una borsa 2.55 appartenuta a Gabrielle Chanel (copyright Chanel) 

© Ufficio stampa | Chanel, collezione primavera estate 2027: la prima uscita della sfilata. La modella Dyanira Hurbuscher ha portato in passerella una borsa 2.55 appartenuta a Gabrielle Chanel (copyright Chanel) 

© Ufficio stampa | Chanel, collezione primavera estate 2027: la prima uscita della sfilata. La modella Dyanira Hurbuscher ha portato in passerella una borsa 2.55 appartenuta a Gabrielle Chanel (copyright Chanel) 

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