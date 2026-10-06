EVENTO SHOW A PARIGI

Chanel, la storia della sua moda nel finale della sfilata

Presentata a chiusura della Fashion Week una collezione che ripercorre la storia della maison attraverso l'evoluzione di un suo simbolo: il tailleur

06 Ott 2026 - 17:51
00:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo