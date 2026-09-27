Francoforte, esplode powerbank su volo Lufthansa: dirottato

Un aereo della Lufthansa in volo da Francoforte a Lisbona è stato dirottato sabato sera, 26 settembre, verso Lione dopo che una batteria esterna (powerbank) appartenente a un passeggero ha preso fuoco a bordo, senza causare feriti. La notizia è stata confermata domenica dalla compagnia all'Afp. L'incidente è avvenuto sul volo LH1170, un Airbus A321-200 con 198 passeggeri a bordo diretto verso la capitale portoghese. L'equipaggio ha immediatamente messo in sicurezza la batteria riponendola in un sacchetto protettivo appositamente progettato per le batterie al litio, ha spiegato un portavoce di Lufthansa.



Per precauzione, i piloti hanno deciso di dirottare il volo su Lione (nella Francia centro-orientale) e hanno dichiarato un'emergenza per ottenere la priorità di atterraggio. Il velivolo è atterrato senza problemi poco prima delle 20. I 198 passeggeri sono poi sbarcati normalmente e, insieme ai sei membri dell'equipaggio, hanno trascorso la notte in hotel prima di ripartire alla volta di Lisbona.



Lufthansa ha espresso rammarico per "la situazione e l'interruzione del viaggio che ne è conseguita per i nostri passeggeri", ha dichiarato un portavoce. "La sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri equipaggi rimane sempre la priorità assoluta di Lufthansa", ha aggiunto. La compagnia aerea vieta l'uso e la ricarica di batterie esterne a bordo dei propri velivoli, sebbene ai passeggeri sia consentito trasportarne fino a due in cabina, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.