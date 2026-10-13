Gli insetti sono stati individuati nella zona anteriore della classe economica del Boeing 787 Dreamliner impiegato sul volo QF5, in arrivo a Roma da Perth, in Australia. La segnalazione ha portato al temporaneo ritiro dell’aeromobile dal servizio, per consentire le operazioni necessarie a eliminare la presenza dei parassiti. L'episodio, avvenuto il 9 ottobre scorso, ha avuto conseguenze anche sul collegamento di ritorno, inizialmente programmato per il giorno successivo. La vicenda è stata riportata dal Sydney Morning Herald, che ha ricostruito le circostanze dell'accaduto e le possibili modalità con cui le cimici potrebbero essere entrate nell’aereo.