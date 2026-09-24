Caivano, vermi e insetti nella farina per una comunità di minori: chiuso un deposito alimentare

Sui piatti dei minori in tre comunità educative di Caivano ci finivano pietanze preparate con farine infestate da vermi e insetti. Oppure cibo congelato senza rispettare alcuna norma igienica. Per questo è stato sospeso, con sanzioni per diverse migliaia di euro, un deposito alimentare del Napoletano. La responsabile legale della cooperativa che gestisce le comunità, una 37enne di Maddaloni, è stata denunciata per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti e le sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 4mila euro.