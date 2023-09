Parigi invasa dalle cimici dei letti: interviene il governo

A Parigi è emergenza per le cimici dei letti.

Si tratta di una vera e propria invasione che dilaga nella capitale francese, con casi sempre più frequenti e famiglie che devono sottoporsi a lunga e difficile disinfestazione delle case, dagli esiti spesso fallimentari. L'insetto, grande come un seme di cocomero, dilaga su materassi e lenzuola lasciando punture, bolle e riproducendosi velocemente. Le allerte hanno riguardato fino a qualche giorno fa le autorità sanitarie, in farmacia vanno a ruba i kit per la difficile opera di disinfestazione, ma da quando interi vagoni dei treni e del metrò sono stati invasi, le autorità provano a correre ai ripari.