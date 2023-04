Orrore in Georgia, "detenuto mangiato vivo da cimici e pidocchi"

"Detenuto malato lasciato solo"

Le autorità della Georgia avevano arrestato Lashawn Thompson, che soffriva di schizofrenia, a giugno per un reato minore. Harper ha sottolineato che il suo assistito era "fisicamente sano quanto è entrato in prigione: non ci sono scuse per quello che gli è accaduto, un detenuto malato di mente lasciato solo in una prigione, abbandonato a morire".